Rutte is te rigide over de begroting van de EU

Dat het zo luid moest kan ook te maken hebben met de mogelijkheid dat steeds minder Europese partners nog willen luisteren naar het Nederlandse geluid. Iemand die de aandacht niet krijgt, neigt ernaar zich te overschreeuwen.

Lees verder na de advertentie

Het zou van wijsheid getuigen als Nederland bereid is de eigen positie in Europa nog eens te overwegen

Een groeiend Nederlands isolement in Europees verband is steeds minder onwaarschijnklijk. Ook de Duitse regering lijkt nu een behoorlijke pro-Europese draai te moeten maken naar aanleiding van de formatie-afspraken tussen CDU en SPD. Het zou daarom inderdaad van wijsheid getuigen als Nederland bereid is de eigen positie nog eens goed te overwegen, zoals D66 lijkt te zeggen, getuige de woorden van Europees woordvoerder Kees Verhoeven vandaag in deze krant.

Er is een groot onderscheid tussen de twee zaken waarvoor de Europese commissie de komende zeven jaar meer geld vraagt van de lidstaten. Er dreigt inderdaad een gat in de Europese begroting door de Brexit, omdat Groot-Brittannië behoort tot de grootste netto-contribuanten aan Brussel.

Dat is echter van een totaal andere orde dan de uitgaven voor nieuwe taken, die Brussel opgedragen krijgt.

In geval van de Brexit kan goed worden betoogd dat met het vertrek van de Britten toch ook bezuinigingen mogelijk moeten zijn. Op voorhand daarvoor geld vragen aan de lidstaten is niet goed.

Hakken in het zand zetten Ook voor nieuwe taken zou eerst eens kritisch naar bestaande uitgaven en mogelijke herschikking moeten worden gekeken. Dat is echter iets totaal anders dan nu al halsstarrig de hakken in het zand zetten en de ogen sluiten voor ontwikkelingen in andere lidstaten. Extra uitgaven voor Europese samenwerking liggen uiterst moeilijk in heel Europa, maar wellicht zelfs nog iets sterker in Nederland. De wetenschap dat immigratie zonder Europese samenwerking niet zal worden ingedamd, zou het ingenomen standpunt echter aanzienlijk minder absoluut moeten maken. Rutte zal zich morgen op de Europese top over de begroting voor de komende jaren niet vrijgevig hoeven op te stellen. Een rigide houding brengt daarentegen enorme risco’s met zich mee. Een Nederlands isolement in Europa is het laatste waar we op zitten te wachten. De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.