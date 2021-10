Rutte is dol op fysiek contact, maar handen schudden is nog even taboe in Den Haag

Zoals de hele samenleving bevindt ook de Tweede Kamer zich in een vreemde tussenfase. Anderhalve meter afstand is immers niet meer verplicht, maar het is nog altijd niet de bedoeling uitbundig handen te schudden of te knuffelen.

Daardoor staan Kamerleden – in de toch al krappere nieuwe plenaire zaal – vaker op elkaars lip, maar begroeten ze elkaar met een knikje of een ellebooggroet. Hoofdelijke stemmingen gebeuren nog in drie groepen, zodat niet alle 150 Kamerleden tegelijk in de zaal zitten.

Het maakt het sociale verkeer maar ingewikkeld, bleek ook tijdens het laatste formatiegesprek van informateur Johan Remkes, waarbij PvdA en GroenLinks aanschoven. Als CDA-leider Wopke Hoekstra als eerste de kamer binnenloopt, kan die moeilijk kiezen: “Dag Johan”, knikt hij naar Remkes, vijf meter verderop, waarna hij zijn hand op de borst legt. Dan volgt nog een luchtboks naar de rijzige oud-minister. De andere fractievoorzitters lopen allemaal langs de informateur om hem een boks te bezorgen. Mark Rutte roept daarbij uitbundig: “Zo! Dag Johan!” Gert-Jan Segers laat de boks gepaard gaan met een zuinig knikje. Precies bij binnenkomst van Sigrid Kaag draait Remkes weg van de deur. Als Kaag hem attent maakt op haar komst, draait Remkes zich om en zwaait hij kort en uitbundig naar de D66-leider. Liefhebbers van lichaamstaal wisten genoeg: dit was vast een staartje van de ‘drank in de man’-roddel die D66-spindoctors een paar dagen eerder over Remkes de wereld in hadden geholpen.

Goudmijn

Voor kenners van lichaamshoudingen zijn internationale toppen een goudmijn. Zo kende de Balkantop in het Sloveense Brdo vorige week een opmerkelijk moment tussen premier Rutte en de Albanese premier Edi Rama. De twee, die eerder een aanvaring hadden nadat Rutte Albanië ‘corrupt’ had genoemd, liepen geanimeerd pratend over de rode loper naar het kasteel waar de ontmoeting plaatsvond. Vlak voor de deur blijft Rutte staan, om Rama voor te laten. Die peinst er niet over als eerste naar binnen te gaan. Het gevolg: twee premiers die weer achteruit de rode loper aflopen, ‘no, no, no, you go first’ roepend. Pas als Rama Rutte bij de arm grijpt om hem naar voren te duwen, geeft Rutte op. Het deed denken aan een vergelijkbare worsteling in 2000 tussen de Israëlische premier Ehud Barak en de Palestijnse leider Yasser Arafat, toen die eerste de tweede zo ongeveer de drempel van het Amerikaanse Camp David over tilde.

Het was niet voor het eerst dat Rutte ondervond dat politiek soms ook fysiek is. Enkele jaren terug waren de handdrukken van Donald Trump berucht. Vriend en vijand waren het erover eens dat Rutte de handgreep van de Amerikaanse president goed pareerde. Hij kneep hard terug en greep Trump stevig bij de arm. Bij een bezoek van Rutte in de Oval Office deed Trump er daarom nog een schepje bovenop. Na de handdruk kreeg Rutte een krachtige tik op de knie.

Dol op fysiek contact

De premier is dol op fysiek contact. Beroemd zijn de foto’s vanuit de tuin van het Catshuis, waar Rutte de arm om gedoogpartner Geert Wilders slaat, die niet wenst in te stemmen met de begroting voor 2013. De premier had het maar moeilijk met het door hemzelf afgekondigde verbod op handen schudden na de corona-uitbraak. Nu al legendarisch is de persconferentie waarop hij de maatregel aankondigde, om vervolgens de hand van RIVM-hoofd Jaap van Dissel te schudden.

Rutte zal nog even moeten wachten tot hij zich weer omhelzend en kussend op zijn collega’s kan storten. Geen handen schudden, luidt immers nog altijd het dringende advies. En tijdens Europese toppen gelden nog steeds strenge coronamaatregelen. Op de Sloveense top moest gewoon anderhalve meter afstand worden gehouden. Hoe lastig Rutte dat vindt, liet hij al weten tijdens een coronapersconferentie in juni vorig jaar: “Gisteravond komt Macron naar Nederland, normaal liggen we meteen te knuffelen en nu moet ik hem op grote afstand toeknikken”, klaagde de premier. “Ik vind het verschrikkelijk, maar het kan gewoon even niet. Het kan even niet, tot we een vaccin hebben of een medicijn.”

Dol op fysiek contact: 1. Mark Rutte 2. Thierry Baudet 3. Ruud Lubbers