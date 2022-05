Rutte heeft weinig met transparantie, blijkt weer uit de gewiste sms’jes

De Nokia-affaire klinkt bijna als een verhaal uit de oude doos. Een premier die zelf mag bepalen welke sms’jes hij van zijn telefoon doorstuurt voor rijksarchivering en welke berichten hij wist.

Die houding was misschien normaal gedrag in de democratie van de vorige eeuw, toen regenten nog zelf konden bepalen wat goed was voor het land. Maar die tijd is voorbij. Tegenwoordig is een transparante overheid cruciaal voor het vertrouwen van de mondige burger in de democratie. Daar kan niet te licht overheen worden gestapt in deze zwaar gepolariseerde tijd met zo weinig vertrouwen in de overheid.

Premier Rutte lijkt hardleers. Hij werd er in 2019 al door een rechter op gewezen dat zijn app- en sms-berichten eveneens onderdeel zijn van die transparante overheid. Het ging toen over het verdwenen sms’je van de Unilever-topman aan Rutte, over de verhuizing naar Londen. Deze keer ging het om de slechts 41 sms’jes die Rutte over de coronapandemie had laten archiveren tijdens het eerste halfjaar van de coronapandemie. Alle andere sms’jes waren gewist. Rutte stelt hiermee volledig in lijn met zowel letter als geest van de wet te handelen.

Maar dat is precies de vraag. Want de wet wil juist dat de overheid zo transparant mogelijk is. En dat blijkt hier niet uit. Het is ook geen sterk argument dat op zijn oude Nokia slechts 20 berichten bewaard kunnen worden. Een premier die transparantie serieus neemt én belang hecht aan een goede archivering van de wijze waarop besluiten van de overheid tot stand komen, had de Nokia immers allang vervangen voor een moderne telefoon.

In theorie voor, in de praktijk liever niet

Rutte heeft een tweeslachtige houding over de transparante overheid. In theorie is hij ervoor, maar in de praktijk toch liever niet te vaak en te veel transparantie, omdat dit wellicht blootlegt hoe hij partijen bij zich probeert te houden om zaken geregeld te krijgen. Dit patroon komt gedurende zijn premierschap vaker terug. Mede daardoor kwam de ramp in slow motion van de toeslagenaffaire zo laat boven water.

De Tweede Kamer probeert hieruit lessen te trekken, wil meer controle en eist transparantie van het kabinet. Al wordt dat met twintig fracties tegenwoordig wel snel een gênante vertoning. In een debat herhalen de vele fracties vaak hetzelfde. Het gaat er dus vooral om wie dat het hardst of felst doet.

Het nieuwe kabinet heeft last van deze negatieve houding. Ook Rutte is dat zat. Hij ging tijdens het sms-Kamerdebat plots fel in de aanval. Er kwamen geen excuses en Rutte eiste het vertrouwen te krijgen. Hij verweet de Kamer de sfeer van wantrouwen in de samenleving te voeden.

Maar het ging deze keer niet om de Kamer, maar om de premier. Rutte heeft met zijn op zijn zachtst gezegd onhandige sms-gedrag zelf afbreuk gedaan aan het vertrouwen in de politiek. En dat is zorgelijk.