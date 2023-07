Rutte heeft verkeerd gegokt en spectaculair verloren – naar het zich nu laat aanzien althans

De zelfgekozen politieke dood van Mark Rutte is de laatste meesterzet van een politieke artiest. Of is dit een laatste compromis van de premier, maar nu met zichzelf? In den beginne was er nog de sterke wil bij hem om vol op het orgel te gaan voor zijn zwanenzang: Rutte V. Maar toen moet het besef zijn doorgedrongen dat zijn voornemens tegen een ‘momentum horribilis’ zouden gaan botsen. Allereerst zou hij een tsunami van modder over zichzelf zien rollen in een Kamerdebat dat hij als de ‘premier-die-zijn-eigen-kabinet-opblies’ moest ondergaan. Daarbij met de kans, hoogst ongebruikelijk in de Nederlandse politiek, om als demissionaire premier door een motie van wantrouwen te worden weggestuurd (hoewel hij officieel zijn besluit ermee op te houden vóór de aankondiging van de motie zou hebben genomen). Met deze motie die naar angst geurde, hoopten zijn tegenstanders hun meest gevaarlijke opponent definitief te kunnen uitschakelen.

Vervolgens, in het hypothetische geval van een vijfde overwinning, wachtte hem een onmogelijke formatie met partijen die nu al verkondigen (BBB!) niet (meer) met hem in zee te willen gaan. Dit zou de finale afgang van zijn politieke carrière betekenen. Dan maar, hoe deprimerend ook voor het politieke dier dat niets leuker vindt dan premier te zijn, euthanasie plegen op zijn voorgeprogrammeerde leed. Zijn meesterzet? Zijn meest fanatieke haters in de Kamer de wind uit de zeilen halen, zoals gisteren bleek. In plaats van op de mestkar te worden gereden, hoorde de geëmotioneerde Rutte maandag zijn ergste belagers, weliswaar schoorvoetend, de loftrompet over hem steken.

Hilarisch was het bijna om de gelegenheidscoalitie van de motie van wantrouwen-indieners (de leiders van PVV, GL en PvdA) plots te zien draaien en over hem liefkozend te horen mijmeren. Wilders ging het verste hierin door Ruttes ‘tomeloze inzet’ te prijzen en te zeggen dat de overtuiging in zijn keuzen ‘ontzettend veel respect verdient’. Een lang geroffeld salvo klonk door de Kamer. Goed, Rutte de reus weg, opluchting alom bij de lovende dwergen.

Maar konden ze echt anders? De man die de eerste liberale premier werd sinds 1918, vier verkiezingen op rij won en de langstzittende minister-president was, is een staatsman van formaat. Dertien jaar lang zette hij zijn ziel en zaligheid in voor zijn land. Zelfs de man van ‘functie elders’, Pieter Omtzigt, benadrukte dit maandag. Dat Rutte bij veel van mijn zich links afficherende confraters de meest gehate politicus werd en met zijn optimisme en nonchalance hun razernij kon opwekken, vond ik altijd grappig. ‘Teflon’ werd voor Mark Rutte een geuzennaam. Om maar niet over zijn statuur op de internationale scene te beginnen: de alom gerespecteerde Rutte heeft van de Postzegel aan Zee een factor van belang gemaakt die hij op de kaart heeft gezet.

‘Teflon’ heeft uiteindelijk zijn ruggengraat aan den volke getoond door ermee op te houden. Maar eerlijk is eerlijk, met het termineren van zijn vierde kabinet heeft hij verkeerd gegokt en spectaculair verloren. Naar het zich nu laat aanzien althans. Want wat zal men dan zeggen als in november de VVD een vijfde verkiezingsoverwinning op rij boekt en de liberale Dilan Yeşilgöz-Zegerius de eerste vrouwelijke premier van Nederland wordt?

