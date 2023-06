Rutte heeft haast en dus verklaart hij Tunesië veilig voor vluchtelingen

Hij had zijn partij moeten beloven snel iets te gaan doen aan de instroom van asielzoekers. “Mark, schiet op”, riep VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans begin deze maand, en dus was onze premier zondag op bezoek in Tunesië, een land dat hij zonder blikken of blozen ‘veilig voor vluchtelingen’ noemde.

Samen met de Italiaanse premier Meloni en EU-aanvoerder Von der Leyen stelde hij Tunesië hoge bedragen in het vooruitzicht – tot meer dan een miljard euro – als president Kais Saied zou beloven asielzoekers in eigen land te houden of terug te nemen als ze toch Europa wisten te bereiken. Een akkoord ligt er nog niet, maar Rutte heeft alle vertrouwen dat het er komt en dan zal hij zijn partij met genoegen laten zien wat hij voor elkaar heeft gekregen. Maar intussen zit ik in de maag met dat woord ‘veilig’.

Australië stuurde eerder al vluchtelingen naar derde landen

Het idee om asielzoekers zover mogelijk van de Europese grenzen te houden, en hen in ‘derde landen’ door de toelatings- dan wel afwijzingsmachine te halen, leeft sterk in Europa. Eerder werd het al toegepast door Australië, dat vluchtelingen naar een kamp in Papoea-Nieuw-Guinea stuurde. Schrijver Behrouz Boochani (‘Alleen de bergen zijn mijn vrienden’) zat er zes jaar, en hij waarschuwt dat Australië zijn aanpak wil verkopen als een succes: “Ik noem het het exporteren van geweld.”

Geweld is inderdaad wat Tunesië laat zien, nog voor er een akkoord is, maar wel al met medewerking van de EU. De nieuwssite Coda beschreef recent hoe de Tunesische kustwacht te werk gaat: die onderschept migrantenboten, neemt hun motoren in beslag of veroorzaakt schipbreuken, en laat de opvarenden aan hun lot over. Sommige boten worden door Tunesische vissers gered, andere vergaan. De haatdragende omvolkingsretoriek van president Saied heeft de geesten rijp gemaakt voor deze aanpak, financiële en technische assistentie vanuit Europa maakt het mede mogelijk.

Dit gebeurt niet rechtstreeks door de EU, schrijft Coda, maar via het International Centre for Migration Policy Development (ICMPD). Dit centrum, gevestigd in Wenen, is deels denktank, deels uitvoerende organisatie. In 2022 bestond 56 procent van zijn begroting (58 miljoen euro) uit EU-gelden, waarmee onder meer ‘integrale grensmanagement-projecten’ worden uitgevoerd in landen als Libië, Marokko en Tunesië. Coda citeert een mensenrechtenorganisatie die in Tunesië de afgelopen drie jaar, sinds de EU de grensautoriteiten steunt, soortgelijke ellende ziet als eerder in Libië. Daar was volgens de VN sprake van ‘onvoorstelbare horror’.

Detentiecentrum voor vluchtelingen in Bosnië, met Europees geld

Benieuwd naar wat het ICMPD nog meer uitvoert, stuitte ik op berichten over de bouw van een detentiecentrum voor migranten in Bosnië. Dat centrum, ofwel die gevangenis, was bedoeld voor mensen die stranden bij de grens met Kroatië, tevens de EU-grens. Het ICMPD liet deze ‘interneringsafdeling’ bouwen in het vluchtelingenkamp Lipa, met 500.000 euro van de EU. Maar de Bosnische minister van mensenrechten heeft vorige week een streep gezet door dit staaltje grensmanagement. Niet alleen ontbrak een bouwvergunning, zei hij, er was sowieso ‘geen rechtsgrond voor het vasthouden van vluchtelingen’.

Ook nog interessant, de website van het ICMPD meldt verheugd dat in april een twintigste land lid is geworden van de organisatie. Nederland.