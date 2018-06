Rutte geeft geprivilegieerde witte mannen gewoon graag een zetje

Ik ben er benieuwd naar, omdat onze VVD-premier dat adviseerde aan jongeren met een bruine of zwarte huid die tegen een muur van discriminatie en racisme knallen als ze iets van hun leven willen maken: niet mokken, maar invechten. Want aan racisme en discriminatie valt niks te doen, het is gewoon a fact of life.

"Racisme is een van de allerdomste menselijke tekortkomingen", zei Rutte daar later over tegen de Volkskrant. Ik denk dat hij dacht echt sympathiek over te komen. Slim is het wel: een wereldwijd systeem van onderdrukking, dat zijn kapitalistische ideaal ondersteunt, tot 'tekortkoming' reduceren. Beledigend is het ook. Vooral tegenover die scholieren in de Schilderswijk die hij lesgeeft en die hij er altijd met de haren bijsleept om te doen alsof hij een multicultureel gezicht heeft.

Je mail wordt soms niet eens geopend als je Redouan heet en geen Mark

Hen kan hij niet helpen als ze geen stageplek kunnen krijgen: gewoon harder je best doen. Natuurlijk, je wordt minder vaak uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek en je mail wordt soms niet eens geopend als je Redouan heet en geen Mark. Onze premier weet dat. Hij ziet dezelfde onderzoeksresultaten die als 'nieuws' worden gebracht als wij. Maar wat wil je dan? Anoniem solliciteren? Quota? Welnee. Want dan word je volgens Rutte aangenomen omdat je Marokkaan bent en niet omdat je de beste bent. Dat is toch je eer te na?

Ongekwalificeerde minister Neem nou Halbe Zijlstra. Die totaal ongekwalificeerde minister van buitenlandse zaken die op een podium kneiterhard stond te liegen over een ontmoeting met een op dat moment springlevende Russische president, die dat dus kon weerleggen? Ja, die. De Halbe die daarna moest aftreden omdat 'fantast' een vrij ongewenste kwaliteit is voor zijn ambt? Ja, die. De Halbe die als fractievoorzitter al over bijzonder weinig menselijkheid en intelligentie beschikte toen hij ongedocumenteerde vluchtelingen vergeleek met Willem Holleeder en beweerde dat vluchtelingen sowieso vooral naar Nederland komen voor borstvergrotingen? Ja, die Halbe. Die vindt Rutte de beste kandidaat voor de functie van bewindvoerder bij de Wereldbank. Want Halbe laat zich door zijn eigen leugens niet tegenhouden. Halbe vecht zich die internationale financiële wereld gewoon in. Met Mark aan zijn zijde uiteraard. Want die vindt het geen bezwaar dat hij geen financieel expert is.

Polyglot Rutte geeft geprivilegieerde witte mannen gewoon graag een zetje. Dat hebben die arme drommels namelijk nodig. Zoals toen Rutte de provinciaalse Stef Blok - begon zijn internationale loopbaan als directeur van ABN Amro in het mondaine Nieuwkoop - van de vergetelheid redde door hem te dwingen minister van buitenlandse zaken te worden, nadat Halbe snikkend het Binnenhof had verlaten. Hij zag in hem een beter internationaal visitekaartje van de BV Nederland dan de polyglot Sigrid Kaag, die haar sporen ruimschoots had verdiend in de internationale diplomatie. Ja, ze is dan wel wit, maar geen man. En uiteraard van de verkeerde partij. Jammer Sig, blijven invechten. Net als VVD-Kamerlid Han ten Broeke. Die gaat niet bij de pakken neerzitten als hij een lawine aan kritiek krijgt op Twitter omdat hij een universitair docente intimideerde. Ze stelde hem een vraag over zakendoen met Saoedi-Arabië, wat hij schaart onder 'achterlijke gewoonten', en Han dreigde haar academische kwaliteiten te bespreken met zijn oude universiteit. Na zo'n ruige twittersessie gaat Han tóch bij 'Buitenhof' zitten. Ook aardig van de redactie dat ze de twitterintimidatie ongenoemd lieten. Net dat zetje dat hij nodig had om zich te kunnen blijven invechten. Eerdere columns van Seada Nourhussen leest u hier.