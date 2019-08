Rutte gaat nog even door

“Kijk uit voor wat ze ‘nuttige studies’ noemen. Dat wordt niks als je het niet ook echt leuk vindt”, waarschuwde premier Mark Rutte opeens, dit weekeinde op het popfestival Lowlands.

Hij was er de eerste premier ooit op het festivalpodium, in spijkerbroek, biertje in de hand. De zaal was afgeladen. Maar wacht eens. Over wie ging zijn uitspraak eigenlijk, over de jongeren en hun studiekeuze? Of eerder over zichzelf en zijn eigen toekomstplannen?

Mark Rutte bereidt zich als premier mentaal voor op de start van het nieuwe politieke seizoen. Met zijn negende Prinsjesdag als premier voor de boeg, nam hij de ministersploeg gisteren mee naar de hei. Daar moet het kabinet Rutte-III bedenken hoe het definitief smoel wil krijgen. Een klimaatakkoord en een pensioenakkoord zijn niet genoeg om deze coalitie tot een blijvend succes te maken. Nu moeten de echte daden komen, in dit derde regeringsjaar, de plannen die kiezers zich zullen herinneren als ze in 2021 in het stemhokje staan.

De wens van Rutte

Rutte staat persoonlijk dit jaar ook voor een keuze. Hij moet beslissen hoe hij zijn politieke loopbaan verder voor zich ziet. Dit kabinet kan zijn laatste zijn, zijn afscheidsproject, waarvan dan het voornaamste doel wordt om de rit goed af te maken en de VVD gezond achter te laten. Dat zou de nuttige keuze zijn.

Toch, als hij zijn eigen interesses wil volgen en doen wat hij ‘echt leuk vindt’, om maar te verwijzen naar zijn uitspraak op Lowlands, dan komt er een andere keuze in beeld. Dan bereidt Rutte zich langzamerhand voor op een nieuw VVD-lijsttrekkerschap en koestert hij de wens om in 2021 opnieuw premier te worden.

Daar zijn een paar aanwijzingen voor.

Plezier in het premierschap heeft Rutte nog steeds. Hij vertoont nog opmerkelijk weinig tekenen van slijtage, zelfs al riep hij bij een verkiezingsdebat even om zijn assistent ‘Caroliene!’ De motivatie is er nog. Er waren geruchten over een vertrek naar Brussel, maar sinds deze zomer de Europese topfuncties zijn verdeeld, zijn die verstomd. Rutte had die functie volgens Brusselse ingewijden zo kunnen krijgen, zoveel steun had een kandidatuur bij voorbaat. Maar hij wilde niet.

Stemmenkanon

Stemmen trekt hij ook nog steeds. Over Ruttes houdbaarheidsdatum wordt veel gespeculeerd, vooral vanwege het afschrikwekkende voorbeeld van zijn voorganger Jan-Peter Balkenende, die te lang doorging en het CDA gehalveerd achterliet. Rutte lijkt over zijn imago nog weinig te klagen te hebben, zie alleen al de rijen voor de tent op Lowlands dit weekeinde. Ook is het binnen de VVD nog lang niet zeker of potentiële opvolger Klaas Dijkhoff hem als stemmenkanon kan evenaren.

De laatste aanwijzing dat Rutte zal wikken en wegen over een vierde termijn is simpeler, maar niet te onderschatten: hij kan geschiedenis schrijven. Een paar records staan al op zijn naam. Rutte is de eerste liberale premier sinds 1918. Hij regeert nu langer dan premier Balkenende, maar nog niet zo lang als premier Lubbers (bijna twaalf jaar). En vooral komt dat ene record binnen handbereik, als Rutte nog een termijn bijtekent, het record aantal kabinetten. Van Agt en Lubbers realiseerden er drie. Balkenende vier, maar één was een doorstart. Geen van die premiers won ooit een vierde termijn. Het zou een huzarenstuk zijn.

Vergeet de komende tijd dus vooral niet welk vak Rutte zelf ‘echt leuk’ vindt, nog steeds. Hij studeerde geschiedenis.

Politiek redacteur Wilma Kieskamp vervangt deze zomer Lex Oomkes op de opiniepagina. Lees haar columns hier terug.