Rutte, de te lang zittende premier van Nederland

Mark Rutte hoeft morgen alleen maar gezond weer op te staan om de langstzittende premier van Nederland te worden, en ik feliciteer hem daarmee van harte. Tegelijkertijd verzoek ik hem van harte na deze kabinetsperiode niet meer terug te keren.

Het kan zijn, dat geef ik toe, dat ik spijt zal krijgen van deze wens. Wie weet wat ons te wachten staat als hij vertrekt? Bij gebrek aan duidelijke opvolger – een akelige bijwerking van te lang blijven zitten – dreigt het risico dat de VVD zal imploderen en dat populistisch dan wel radicaal-rechts het gat opvult. Met heimwee naar Rutte als onvermijdelijk gevolg.

Arnon Grunberg preludeerde hier al op toen het er vorig jaar even op leek dat de premier het ‘Functie elders’-debat niet zou overleven. We hebben Rutte nodig als leider van een levensvatbaar midden dat een laatste linie vormt tegen de antidemocraten, aldus Grunberg, die wees naar het Duitsland van de jaren dertig. “Een belangrijke les van Weimar is dat een onvolmaakte democratie kan worden uitgehold doordat links én rechts niet met die onvolmaakte democratie wensen te leven en het midden het verval wel best vindt.”

Nu geloof ik niet dat het midden het afbrokkelen van de democratie wel best vindt, eerder is het onmachtig om staande te blijven, hetzij door eindeloze versplintering (Nederland), hetzij door de opmars van het populisme binnen vanouds conservatieve partijen (Groot-Brittannië, VS). Dan is van een ‘midden’ steeds minder sprake.

De noodzaak van een fatsoenlijke conservatieve partij

Dit onderstreept zeker de noodzaak van een fatsoenlijke conservatieve partij in ons parlement, elke democratie heeft partijen nodig waar je zelf niet op zult stemmen. Maar het zou niet zo moeten zijn dat zo’n partij afhankelijk is van één persoon. Zeker niet als die persoon al driemaal premier is geweest, met alle dingen die gebeuren met iemand die de macht te lang in handen heeft, al probeert hij zich naar buiten toe nog zo klein te maken.

Mij is het nooit gelukt Mark Rutte echt te wantrouwen, iets in zijn persoon staat dat in de weg, maar echt vertrouwen kan ik hem ook niet. Daarvoor opereert hij te opportunistisch, om het woord leugenachtig te vermijden. Zijn ‘niet-actieve herinneringen’ hebben het aanzien van ons stelsel ernstig geschaad, de atmosfeer in het parlement vergiftigd en het cynisme onder burgers opgestookt. Temeer omdat het hier ging om de behandeling van het Kamerlid Omtzigt, en daarmee om het toeslagenschandaal. Burgers was ‘ongekend onrecht’ aangedaan, zoals de parlementaire onderzoekscommissie vaststelde, terwijl het kabinet-Rutte zich concentreerde op het eigen imago, de waarheid verborgen hield en probeerde Kamerleden kalt te stellen.

Onder Rutte werd de politiek losgekoppeld van het bestuur en het bestuur van de burger

Dit alles werd vooral besproken als een kwestie van ‘bestuurscultuur’, samengevat in het begrip ‘Rutte-doctrine’, maar het was meer dan dat. Het was het uitvloeisel van een politiek van verslonzing. Onder Rutte werd de politiek losgekoppeld van het bestuur en het bestuur van de burger - de uitkomst daarvan is de optelsom van alle crises die het land nu overvallen.

Het vierde kabinet van deze premier is een herstelkabinet, dat kan niet anders. Maar daarna verdient het land een nieuw gezicht.