Rustig aan met extra overheidsuitgaven

Op zich een terechte waarschuwing, die in vrijwel alle omstandigheden geldig is. Maar tegelijkertijd voedt Swank een vooroordeel, dat al lang niet meer op feiten berust.

Al sinds het aantreden van Gerrit Zalm in het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw als minister van financiën wordt er in Nederland behoedzaam begroot en trachten opeenvolgende kabinetten anti-cyclisch begrotingsbeleid te voeren: in tijden van hoogconjunctuur de economie niet extra aanzwengelen met uitgaven en als het tegenzit meer gas geven.

Noodzaak

Het hoogtepunt van anticyclisch begrotingsbeleid was het beleid van het vierde kabinet-Balkenende. De toenmalige minister van financiën, Wouter Bos, besloot in 2008 na de kredietcrisis, terwijl het financieringstekort razendsnel opliep, niet in te grijpen en dus niet te bezuinigen.

Een nieuw kabinet doet er goed aan het overschot toe te voegen aan de buffer voor schralere jaren

De oproep van Swank, als je door het cynisme over de politiek heenkijkt, is dus niet meer dan het nog eens -benadrukken van een ook in de politiek al lang en breed erkende noodzaak. Ook in de formatie is bij de gesprekken tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks al vrij snel erkend dat het onmiddellijk in uitgaven omzetten van alle mogelijke inkomstenmeevallers in ieder geval de eerstkomende twee jaar niet verstandig is.