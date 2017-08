Rustig aan met de overheidsuitgaven

Volgens de laatste cijfers van het Centraal Planbureau mag dit jaar worden gerekend op een groei van de economie van ruim drie procent. Als het dempende effect van de lagere aardgasproductie buiten beschouwing zou worden gelaten is er zelfs sprake van een groei van om en nabij vier procent.

Met dergelijke klinkende cijfers zou verwacht mogen worden dat de financiële krapte bij de overheid ook minder wordt. Immers, met een aandeel van de collectieve sector in de economie van iets meer dan veertig procent komt ook van elke euro die de economie groeit ruim veertig eurocent bij de overheid terecht.

Extra geld is veel beter besteed aan salarissen in het onderwijs, aan onderwijs in zijn algemeenheid

Toch is terughoudendheid op dit punt vereist. Het planbureau waarschuwde gisteren dat in het licht van de extra uitgaven rond vergrijzing de houdbaarheid van de overheidsfinanciën betekenisvol verslechterd is. Dat is een goede reden kritisch te kijken naar extra uitgaven waarvoor niet elders wordt bezuinigd.

Er is een tweede goede reden om terughoudend te blijven met extra overheidsuitgaven. Hoe rooskleurig de vooruitzichten ook zijn, de periode van extra voorspoed is per definitie eindig. Politici zijn er niet goed in, maar het zou van wijs beleid getuigen juist in tijden als de huidige, buffers op te bouwen voor de ongetwijfeld terugkerende periode van minder voorspoed.

Geen lastenverlaging Als er dan toch extra geld moet worden uitgegeven, dan vooral niet via een ongerichte algemene belastingverlaging. Creëren van meer koopkracht is vooral een verantwoordelijkheid voor werkgevers en werknemers. Zij dienen afspraken te maken over de besteding van de ongetwijfeld groeiende loonruimte. Extra geld is veel beter besteed aan salarissen in het onderwijs, aan onderwijs in zijn algemeenheid. Daarnaast groeien ook in de komende jaren opnieuw de verschillen in besteedbaar inkomen tussen de hogere inkomens en de lagere inkomens, vooral bij de mensen met een uitkering. Het is hoognodig daarvoor nieuw beleid te ontwerpen. Beleid dat ongetwijfeld geld zal kosten, maar een dergelijke investering zal meer vruchten afwerpen dan de vooral door de VVD zo vurig bepleite algemene lastenverlaging. Het liberale argument dat ook de burger in de portemonnee dient te merken dat het goed gaat na alle opofferingen van de laatste jaren, is niet geheel en al ongeldig. Maar het is toch vooral aan de cao-partijen om dat streven handen en voeten te geven. Aan bedrijven die het geld oppotten hebben we zeker niets. De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren. Lees hier meer commentaar van de krant.

