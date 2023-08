Russen weten al eeuwenlang: het individu heeft geen waarde, het mag altijd kapot

Waar waren we gebleven? Toen we vijf weken geleden het vaderland verlieten, zagen we in de achteruitkijkspiegel hoe de hele boel achter ons implodeerde. Nauwelijks waren de grens over of het kabinet viel, en terwijl we verder reden maakte eerst Mark Rutte bekend dat hij zou vertrekken, waarna het halve parlement hem volgde. Intussen liet het stikstofprobleem weten gewoon aan te blijven, bleken er huisartsposten te zijn die wel een zomerstop maar geen vervanging hadden, besloten de NS het autogebruik in de spits te gaan stimuleren en namen vleermuizen de macht over in onze spouwmuren.

Maar het was niet om de toestand thuis te betreuren dat we in de auto waren gestapt. We wilden kijken hoe het er elders aan toeging, en dat elders was vooral Albanië. Ik heb een zwak voor voormalige communistische dictaturen en deze had ik nog niet bezocht, terwijl Albanië onder Enver Hoxha toch niet de minste dictatuur was: wreed, tegen de destalinisatie die zich in Rusland voltrok, geïsoleerd, paranoia.

We reden door Bosnië om er te komen, een zichtbaar verscheurd land, waar op de plaatsnaambordjes van Servische dorpjes de Latijnse naam was doorgestreept, zodat alleen de cyrillische variant overbleef, waar nieuwe minaretten het territorium van moslims markeerden. Waar op de ene muur stond ‘Never forget Srebrenica’, terwijl elders, bij de Serviërs, de afschrikwekkende Z van Poetin was aangebracht. Er zijn er die weer aansturen op oorlog hier en Moskou speelt daarin een rol.

Als vakantieliteratuur had ik de roman Leven en lot van de Russische schrijver Vasili Grossman meegenomen, de monumentale kroniek van de Tweede Wereldoorlog vanuit Sovjet-perspectief, maar niet alleen van die oorlog, ook van het stalinisme, het onderlinge verraad, de deportaties van etnische minderheden, de goelag als spiegelbeeld van de nazi-kampen. Ik was jaren geleden al eens begonnen aan deze 950 bladzijden, maar op een kwart blijven steken. Nu wilde ik Grossman van begin tot einde ondergaan. Vanaf het uitbreken van de Oekraïne oorlog wist ik dat dat moest om iets te begrijpen – iets, niet alles – van wat Poetin aanricht en hoe de Russen daar tegenover staan.

Albanië was ooit ook een soort Rusland, maar nu niet meer

Leven en lot had wat de Sovjet-autoriteiten betreft nooit mogen verschijnen, de KGB meende alle exemplaren van het manuscript te hebben vernietigd. Dat bleek echter niet zo te zijn en in 1988 werd het boek in Rusland alsnog gepubliceerd, 24 jaar na de dood van Grossman. Hoe dit werk samen te vatten? Misschien zo: als de schildering, in duistere kleuren, van de manier waarop totalitaire regimes mensen beroven van hun menselijkheid. Het individu heeft geen waarde, het mag altijd kapot. Russen weten dat al eeuwenlang.

Naast ons, aan het Albanese strand, logeerde een gezin uit Oekraïne. De ouders wilden hun dochters even respijt geven van de oorlog, na anderhalve week zouden ze weer terugrijden. Samen met buren uit Italië zetten we ons met de Oekraïners aan de raki: op de vrijheid, op de vrede. En ik dacht, met Grossman in het achterhoofd: zal het ooit? Kan het bestaan?

Tot ik me realiseerde dat Albanië ooit ook een soort Rusland was, en nu niet meer. Het kan.