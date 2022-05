Rusland voelt zich omsingeld, het Westen moet concessies doen en Poetin niet verder vernederen

Met de dood van ‘vredesapostel’ Mient Jan Faber is ook de leus van het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) uit 1977 ‘Help de kernwapens de wereld uit, te beginnen uit Nederland’ aan zijn definitieve einde gekomen. Mient Jan Faber was een van de drijvende krachten achter de strijd tegen de kernwapens in de jaren tachtig. Ik was een van de honderdduizenden die toen, zowel in Amsterdam als in Den Haag, enthousiast meeliep tussen mensen die scandeerden ‘liever rood dan dood’. Anderen zongen het liedje van Armand ‘Liever een Rus in m’n keuken dan een raket in m’n tuin’ zonder de ironie van de tekst te begrijpen. Uiteindelijk bezweek de Sovjet-Unie voor de Amerikaanse druk en werd een verdrag tussen beide landen getekend.

Wat ik gisteren miste in al die necrologieën is de draai die Faber maakte acht jaar geleden. In het maandblad Kerk in Den Haag nam hij radicaal afstand van ‘zijn’ demonstraties van drie decennia eerder en verklaarde: ‘Dat was allemaal romantiek. Het idee van een kernwapenvrije wereld is flauwekul, daar zal nooit iets van terechtkomen.’ De vredesapostel van weleer werd van alle kanten aangevallen. Ik weet nog hoe in Trouw een lezer schreef: ‘Ga je in een hoekje zitten schamen, Mient Jan!’

Maar is de realiteit van 2014 nog die van 2022? Dit zei Mient Jan Faber verder in het kerkblaadje: ‘Er is geen betere garantie voor de wereldvrede dan het kernwapen. Natuurlijk weet je het nooit 100 procent zeker. Er kan ergens een Hitler opstaan. Maar dan zullen de andere grootmachten collectief reageren om het gevaar af te wenden. Er is alle reden om gerust naar bed te gaan.’

Het is onverstandig Poetin verder te vernederen, zoals Von der Leyen deed

Probleem is wel dat ik, samen met miljoenen anderen, sinds 24 februari niet meer gerust naar bed ga. Faber was waarschijnlijk te ziek om de huidige crisis op haar juiste waarde te kunnen schatten, anders zou hij misschien zijn idee dat het kernwapen de garantie is voor de wereldvrede nu ook als ‘flauwekul’ hebben bestempeld.

Dat Poetin nu in het Westen militair en ook politiek (Zweden en Finland bij de Navo) als aangeschoten wild wordt beschouwd is nog geen reden hem verder te vernederen. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen had beter op haar woorden moeten letten toen ze blind door euforie vorige week verklaarde: ‘Rusland is de meest directe bedreiging van de wereldorde vanwege de barbaarse oorlog tegen Oekraïne en het zorgwekkende pact met China.’

In Frankrijk publiceerde dagblad Le Figaro een veelbesproken essay van politicus Henri Guaino getiteld: ‘We lopen als slaapwandelaars richting oorlog’. Hij ziet parallellen met 1914 en is verontrust over de verharding van de tegenstellingen, die geen ruimte laat voor diplomatieke initiatieven en de-escalatie: ‘Vandaag concessies doen aan Rusland is toegeven aan het recht van de sterkste. Geen concessies doen is buigen voor de wet van de dwaaste.’ Een concessie zou bijvoorbeeld kunnen zijn de toetreding van Finland en Zweden bij de Navo in de ijskast te zetten om zo het Russische gevoel te zijn omsingeld niet op de spits te drijven. In dit geval is concessies doen een ander woord voor diplomatie bedrijven.

