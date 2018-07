Rusland en de VS zijn een veel groter probleem voor de EU dan het migratiedossier

Als Frankrijk de EU verlaat zou het in ruil daarvoor een speciale handelsbetrekking met ‘America first’ tegemoet kunnen zien. Dat was de zoveelste ‘aanzet om een organisatie van Amerikaanse bondgenoten te ontmantelen, dwars tegen het officiële beleid van de VS in’, schreef de Post. Macron zal niet geweten hebben wat hij hoorde.

Lees verder na de advertentie

Intussen zijn de betrekkingen tussen beide presidenten - ten tijde van het staatsbezoek nog allerhartelijkst - aanzienlijk bekoeld. Macron mag, net als alle andere Europese regeringsleiders, dan weten dat een goede relatie met de VS voor de EU van levensbelang is, hij weet óók aan welke kant zijn boterham besmeerd is. En dat is allereerst aan de Europese zijde. Het continent zal verenigd zijn, of het zal níet zijn: aan die conclusie kan binnen een wereld waarin het hard tegen hard gaat en alleen de allersterksten nog in tel zijn, niemand meer ontkomen.

De strijd wordt niet met wapens uitgevochten. Maar wel met woorden, waarvan de waarheid volkomen ondergeschikt is gemaakt aan het strategisch effect

In dat opzicht is het niet vreemd dat Trump de oorlog heeft verklaard aan de idee van een verenigd Europa. Niet aan Europa zelf: de strijd wordt niet met wapens uitgevochten. Maar wel met woorden, waarvan de waarheid volkomen ondergeschikt is gemaakt aan het strategisch effect. Een sterk Europees blok staat het ideaal van ‘America first’ hinderlijk in de weg. Het is een stuk makkelijker de wereld naar de hand te zetten wanneer die bestaat uit vazalstaten: want dát was wat Trump de Franse president in werkelijkheid aanbood. Een ‘bijzondere relatie’ die net zo ver strekt als de ademtocht waarin die vrome woorden worden uitgesproken: vraag aan de Engelsen met hún ‘historische relatie’ tot Washington en omstreken maar wat dat betekent.

Niemand hoefde dan ook vreemd op te kijken toen Trump afgelopen week zonder ogenknipperen kon verklaren dat de EU allereerst in het leven was geroepen om de belangen van de VS te schaden. Dat mag getuigen van stuitend historisch onbenul en wereldvreemdheid, maar op inhoud zijn de woorden van deze president nu eenmaal minder gericht dan op effect. Het doel is duidelijk: zodra de Europese partner, omgekat tot een concurrent, is uitgeschakeld, blijft er van de resterende Europese naties weinig anders over dan onbeduidend en ongevaarlijk klein grut. Het wereldtoneel waarop de grote belangen worden uitgevochten is er meteen een stuk overzichtelijker door.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Intussen zijn de betrekkingen tussen de presidenten Trump en Macron- ten tijde van het staatsbezoek in april nog allerhartelijkst - aanzienlijk bekoeld. © AFP

Dan is het ook geen wonder dat ook in Duitsland Trumps nieuwe ambassadeur nog niet was geland, of hij had zijn eerste ondermijnende verklaringen over de zittende regering van Angela Merkel al klaar. Hoe troebeler de Europese verhoudingen, binnen en buiten de landsgrenzen van de lidstaten, des te zwakker staat de EU en des te dichterbij is de dag van de Europese onbeduidendheid.

Een sterk Europees blok staat het ideaal van ‘America first’ hinderlijk in de weg

Die oorlog wordt niet alleen vanuit de VS gevoerd; tot haar ongeluk heeft de EU daarbij te maken met twee fronten. Wat Trump vanuit het westen doet, doet Poetin vanuit het Oosten. De eerste zet er zijn ambassadeurs voor in, de tweede voedt Europa’s extreem-rechtse partijen en afscheidingsbewegingen: van Le Pen en Wilders’ PVV tot het Catalaanse onafhankelijkheidsstreven met zijn fake-news op de sociale media.

Deze twee-frontenoorlog is voor de EU een veel groter probleem dan het migratiedossier dat deze week de top van de Europese regeringsleiders leek te beheersen. In een onheilige alliantie lijken de voornaamste Navo-partner èn de oorspronkelijke vijand daarvan het Europese schaakbord te willen schoonvegen ter wille van hun eigen mondiale spel. Lang niet alle Amerikaanse functionarissen, strategen, en diplomaten zijn daar blij mee. De Amerikaanse ambassadeur in Letland, Jim Melville, heeft er zojuist zijn functie om neergelegd. Maar, zo zal Trump denken, wat is Letland, waar ligt dat eigenlijk? En Poetin denkt: Letland, was dat eigenlijk niet van ons?

Over enkele weken vindt opnieuw een reguliere Navo-vergadering van de Amerikaanse president en zijn Europese tegenhangers plaats. Die laatsten houden ongetwijfeld nu hun hart al vast.

Ger Groot doceerde filosofie aan de universiteiten van Rotterdam en Nijmegen. Voor Trouw bekijkt hij de actualiteit door een filosofische bril. Eerdere afleveringen van zijn columns vindt u hier.