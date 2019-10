Ruinerwold was ineens het Transsylvanië van Nederland

Nederland is het land waar alle puzzelstukjes uiteindelijk altijd op hun plaats vallen en niets aan het toeval wordt overgelaten. Buiten de grenzen heersen chaos en rumoer, binnen is het warm, gezellig en ook vijf voor twaalf voor het doen van je jaarlijkse belastingaangifte. Nederland is ook het land waar een gepersonaliseerde streepjescode staat op de ­retourenveloppe van het bevolkingsonderzoek. Op de begeleidende brief staat: ‘Daardoor weten wij dat deze ontlastingtest van u is’.

Hoe kan het dan dat sinds eergisteren overal op de wereld het lieflijke Nederlandse dorpje Ruinerwold met het Transsylvanië van graaf D. wordt vergeleken? Daar schuilde al negen jaar een heel gezin in een kelder in afwachting van het einde der tijden. Niemand in die kelder was ooit geregistreerd, laat staan dat ze een ontlastingtest hadden gedaan. Het nieuws hierover ging dinsdag na een paar opmerkingen van een kastelein viraal op de redacties van Moeder Aarde. De caféhouder vertelde dat een man in jarenzeventigkleren opdook, vijf pils bestelde, met de elocutie van een kind sprak en toegaf na jaren opsluiting uit een kelder te zijn ontsnapt: “Ik besta niet in deze wereld, in jullie computer besta ik niet”.

‘Holland-Horror’ meldde het Duitse Bild woensdag. De Engelse Daily Star was explicieter: ‘Bizarre doomsday cult uncovered after man escapes and drinks five pints in pub’. De Italiaanse Globalist.it sloeg de pilsjes over, maar had wel kippenvel: ‘Het angstaanjagende verhaal van zeven personen in Nederland’. Woensdagochtend opende BFM-TV, de grootste nieuwszender van Frankrijk, met zijn man-met-microfoon op locatie. Achter hem zag je in de verte de horrorboerderij, met ook bewegende beelden, geschoten door de drone die erboven vloog. Ik verwachtte ieder moment dat, net als toen bij die onbekende stam in de Amazone, waar een helikopter voor het eerst over vloog, een groepje naakte indianen zijn pijlen op de drone zou afschieten.

Het nieuws gaat snel. Razendsnel zelfs, voor wie op de internetknop drukt. Maar de man die ‘niet in ­onze computer bestaat’, is wel al maanden actief op Facebook, Twitter en Instagram. Hij heeft een verzorgd baardje en een staart en – verrassing – zelfs een gezamenlijke vriend met uw dienaar op Facebook. Verder is die ‘Jan Zon’ vooral klimaatbewust, heeft hij zorgen over de slinkende biodiversiteit en ­bomenpopulatie, postte zelfs een video van Greta Thunberg op Facebook en is een beetje dichter: ‘Herstel ­onze aarde in haar waarde/ Geef de mensen hun diepste wensen/ Durf te dromen met de bomen/ Dan zullen we er zeker komen.’

Ik wil best geloven dat er iets raars aan de hand is met die boerderij met kelder en wacht daarom af. Ik geloof ook dat we in het verwerken van nieuws amper tijd hebben om op adem te komen. Met alle bijbe­horende risico’s. Het is nu 32 jaar geleden dat de ­wereldpers naar Oude Pekela afreisde. Daar zou een leger helse pedo-clowns honderd peuters hebben misbruikt. Na 32 jaar is er nog steeds geen Pipo, al dan niet met Mamaloe, ingerekend.

