Ruimhartig immigratiebeleid lijkt edelmoedig, maar helpt Afrika niet

We zien in ons land al jaren drie uiterst zorgwekkende ontwikkelingen - economisch, sociaal-cultureel, ecologisch - die leiden tot een teloorgang van waar we voor staan. Juist dáár moet het aan de onderhandelingstafel over gaan.

Zo zien we dat onze trotse beursgenoteerde ondernemingen ten prooi vallen aan buitenlandse overnames. Hebben we te maken met topbestuurders die ondermaats presteren of zitten er belangen van machtige aandeelhouders achter? Wat het antwoord ook moge zijn, het nationale maatschappelijke belang van onze vennootschappen loopt gevaar te worden opgeofferd aan winstoptimalisering ten behoeve van buitenlandse investeerders.

Een te ruimhartig im­mi­gra­tie­be­leid staat haaks op het in stand houden van de ver­zor­gings­staat

Werkgelegenheid Verliezen we de zeggenschap over onze grote ondernemingen? Besef dat AkzoNobel, ASML, DSM, Philips, Shell en Unilever een uitgebreid netwerk van toeleveranciers hebben en indirect aanzienlijk bijdragen aan de werkgelegenheid in ons land. Besef ook dat zij zo'n 80 procent van de inspanningen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling leveren. Ze zijn dus cruciaal voor de toekomst van de Nederlandse kennisinfrastructuur. Ook zien we in ons land een onmiskenbare toename van sociaal-culturele tegenstellingen. De pluraliteit van de bevolking is voortdurend gegroeid, met als gevolg dat ons 'sociale kapitaal' geleidelijk wegsmelt. Harvard-professor Robert Putnam waarschuwde al jaren geleden dat een te grote diversiteit leidt tot het verdwijnen van onderlinge solidariteit. Een te ruimhartig immigratiebeleid staat haaks op het in stand houden van de verzorgingsstaat. Ons onderzoek (CFGSEC) laat zien dat het gehele complex van ontwikkelingsactiviteiten, asielbeleid en vluchtelingenhulp dringend aan vernieuwing toe is. De ontwikkeling van arme landen zou geheel moeten draaien om het terugdringen van de bevolkingsexplosie aldaar. Zo telde bijvoorbeeld Afrika in 1950 ruim 200 miljoen zielen, nu zijn dat er ruim 1200 miljoen, bij 'business as usual' worden dat er in 2050 ongeveer 2 miljard, in 2100 4 miljard. Hier hebben klassieke oplossingen geen toekomst. Ruimhartig immigratiebeleid lijkt edelmoedig, maar Afrika wordt er niet beter van en we halen in Nederland het cement uit de samenleving. De Haagse onderhandelaars zouden zich moeten laten inspireren door het actuele boek 'Exodus' van Oxford-econoom Paul Collier. Waarom niet een toe­komst­ge­rich­te agenda, waarin de nieuwe coalitie helder aangeeft wat voor een land we willen zijn?

17 miljoen Nederlanders Bovendien zien we een toenemende druk op de kwaliteit van onze natuurlijke leefomgeving. Kent u de megahit nog uit het spotje van de Postbank: '15 miljoen mensen, op dat hele kleine stukje aarde'? Op dit hele kleine stukje aarde wonen nu al meer dan 17 miljoen mensen. Wegen slibben dicht, treinen zitten overvol, de woningnood neemt toe, onze economie kan het grote aantal laaggeschoolden niet meer absorberen, onze natuurgebieden staan onder grote druk. Is de oplossing nog meer asfalt, nog meer bijbouwen, nog vollere treinen, nog meer natuur opofferen? Waarom niet een toekomstgerichte agenda, waarin de nieuwe coalitie helder aangeeft wat voor een land we willen zijn: economisch, sociaal-cultureel en ecologisch. De hier geschetste zorgelijke ontwikkelingen zitten grotendeels in de taboesfeer, maar ze hebben wel een beslissende invloed op de kwaliteit van ons bestaan. Coalitiepartners, laat zien dat jullie goede rentmeesters willen zijn van ons kostbare erfgoed en dat jullie Nederland willen leiden naar een duurzame toekomst.

