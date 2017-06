Roze Zaterdag in de Sint-Jan, het had zo mooi kunnen zijn

Het fileprobleem, de Zwarte Piet-discussie (het kan niet lang meer duren of die komt ook de hoek weer om) en homoseksualiteit in de rooms-katholieke kerk. Deze week werd bekend dat bisschop Gerard de Korte toch geen toestemming geeft voor de oecumenische gebedsviering op Roze Zaterdag in de Sint-Jan in Den Bosch. Te veel commotie, religieuze gevoelens gekwetst en goede verhoudingen in het geding. Een treurig rijtje argumenten.

En het had zo mooi kunnen zijn.

Ik zou niet durven zeggen dat de huidige paus moderne opvattingen heeft over ho­mo­sek­su­a­li­teit, maar hij vindt wel dat leden van de LHBT- gemeenschap erbij horen Stijn Fens

Op internet zag ik een foto van kardinaal Joseph Tobin, de aartsbisschop van Newark in de Verenigde Staten. Hij stond in vol kardinaalsrood gelovigen op te wachten voor de mis en heette ze allemaal van harte welkom. Onder hen een groep van zo'n honderd homo's en lesbiennes die met hun familie naar de kathedraal van Newark waren gekomen. Ze zaten vooraan tijdens de mis. "I am Joseph, your brother", zei Tobin tegen hen. De aartsbisschop maakt deel uit van een groeiend aantal bisschoppen in de rooms-katholieke kerk die in de geest van paus Franciscus homo's , lesbiennes, biseksuelen en transgenders de hand reiken. Dat is hard nodig na jaren van zwijgen, ontkennen en uitsluiting.

Ik zou niet durven zeggen dat de huidige paus moderne opvattingen heeft over homoseksualiteit, maar hij vindt wel dat leden van de LHBT- gemeenschap erbij horen. Hij staat voor een kerk die niemand uitsluit. Zo'n bisschop is Gerard de Korte ook. "Ik ben Gerard, uw broeder." En dus gaf de bisschop van Den Bosch toestemming voor die Roze viering in wat niet alleen zíjn kathedraal is, maar eigenlijk die van ons allemaal. De pastoor van de Sint-Jan en drie predikanten zouden voorgaan. De Korte zou er zelf ook bij zijn en de aanwezigen de zegen geven.

Revolutie De organisatie van Roze Zaterdag reageerde opgetogen. En natuurlijk waren er mensen die in die bisschoppelijke zegen niets minder zagen dan het begin van een revolutie. Het kon niet lang meer duren of het eerste homopaar zou zich bij diezelfde Sint-Jan kunnen melden om hun relatie te laten inzegenen. Die roze visioenen hebben de bisschop waarschijnlijk niet erg geholpen. Hij kreeg het moeilijk met zijn hartverwarmende stap. Gerard de Korte is een bruggenbouwer en volgens mij - ik heb er geen onderzoek naar gedaan - heeft het overgrote deel van de gelovigen in zijn bisdom geen enkel probleem met een Roze viering in de Sint-Jan en juichen velen het zelfs toe. Maar niet iedereen is gecharmeerd van De Korte's infrastructurele projecten. Er werden opiniestukken geschreven en er kwamen mails binnen in dat mooie bisschoppelijke paleis aan de Parade, en ook brieven. Van priesters, diakens en gelovigen. Zo van: 'Niet de juiste plek', 'te veel verwarring bisschop' en 'de duivel wrijft zich in zijn pootjes'. Je kunt het zo uitschrijven. Die Roze viering gaat gewoon door, maar de bisschop is er niet bij De Korte zag zich gedwongen zelf een brief te schrijven. Die verscheen rond Pinksteren. Het was een uitstekende, weloverwogen brief. Hij verdedigde zijn beslissing om toestemming te geven voor de gebedsviering en tegelijkertijd liet hij de tegenstanders zien dat wat hem betreft de leer van de katholieke kerk aangaande homoseksualiteit recht overeind blijft staan. Hartelijk en helder. In de slotzin van de brief staat alles waar het voor deze bisschop, ook nu nog, in feite om draait. "Als ouders horen dat een van hun kinderen homoseksueel is, zijn zij geroepen om dat kind met alle zorg en liefde te omringen. Voor de Kerk als moeder geldt dat, naar mijn overtuiging, evenzeer." En nu dus een tweede brief. Toestemming ingetrokken. Teleurstelling alom. Een gouden kans in rook opgegaan. De Korte heeft zijn rug niet recht kunnen houden. Die Roze viering gaat gewoon door. De bisschop is er niet bij, de pastoor van zijn kathedraal wel. De organisatoren wijken uit naar de protestantse Grote Kerk. De Sint-Jan zal een lege indruk maken op Roze Zaterdag. Maar dat heeft ook zo zijn voordelen. Zo is er alle ruimte om een kaarsje te gaan branden bij de Zoete Lieve Vrouw. Voor de bisschop, de priesters en de gelovigen van het bisdom Den Bosch. Voor een beetje moed en wijsheid. En moederlijke liefde in overvloed. Lees ook het Klein Verslag van Willem Pekelder: Mag je zelfs niet bidden voor homo's? Lees ook: Bisschop trekt toestemming in voor Roze viering in Sint Jan

