Rotterdam, bezin u op nieuw stadion

Het wordt spannend voor Feyenoord. Zondag hopelijk het kampioenschap. En vandaag beslist de Rotterdamse gemeenteraad over een bijdrage van 135 miljoen euro voor een nieuw stadion.

Dat stadion gaat in totaal niet 366 miljoen kosten, zoals voorgesteld, maar 456 miljoen, want er komen kosten voor grond (60 miljoen) en bouwrente bij (30 miljoen). Het wordt een van de duurste van Europa. Bij de discussie valt mij als wetenschapper op dat raadsleden en burgers flink wat onjuiste informatie krijgen, waardoor een positief beeld ontstaat. Zo is bijvoorbeeld de enquête op grond waarvan de club beweert dat de meeste fans voor een nieuw stadion zijn, wetenschappelijk gezien onbetrouwbaar. Zelf heb ik de vragen niet ingevuld, omdat ik mijn mening als voorstander van een gerenoveerde Kuip nergens kwijt kon.

Bij een recent debat met raadsleden en supporters toonde de club een prachtig plaatje over de groei van het spelersbudget die het gevolg zou zijn van het nieuwe stadion. Echter, een substantieel deel van de getoonde groei was juist niet het gevolg van het stadion, maar van de algemene inflatie. Ook ik, econoom, zag dit toen niet. Ik begreep het pas weken later, nadat ik rapporten tot in de kleine lettertjes had bestudeerd.

Weer onjuist

Bij hetzelfde debat deed de club het voorkomen alsof de spelersbudgetten van Ajax en PSV in de toekomst constant blijven. Weer onjuist. Het is aannemelijk dat Ajax flink gaat groeien, terwijl PSV niet direct stil zal staan. Dat maakt de kans aanzienlijk dat, na de dus nog benodigde correctie voor inflatie, de concurrentie toch weer flink boven het spelersbudget van Feyenoord uitkomt. Met een nachtmerrie in zicht: de club is niet in staat een elftal op de been te brengen dat zich met Ajax en PSV kan meten. En zonder zo'n topelftal komen er te weinig toeschouwers en inkomsten, en gaat het stadion failliet.

Als men dus bij het debat over een nieuw Feyenoordstadion twee onjuistheden minder had verteld, was al duidelijk geworden dat de dreiging van bankroet reëel is. En zonder daarover uit te wijden, er zijn nog andere argumenten die deze conclusie ondersteunen.