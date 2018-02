Rond orgaandonatie is nog te veel onzekerheid

Hersendood is niet dood Lees verder na de advertentie Monic Slingerlands vraag begint met een beschrijving van iemand die sterft: de ademhaling en de hartslag zijn gestopt. Orgaandonatie is slechts mogelijk als een patiënt hersendood is verklaard, en volgens de wet zou deze hersendode patiënt dan echt zijn overleden. Maar hoe zouden er ooit levende organen uit een lijk gehaald kunnen worden? Natuurlijk leeft het lichaam van een hersendode nog. Er wordt door kunstmatige ademhaling en parenterale voeding alle mogelijke moeite gedaan om de hersendode ('overleden') patiënt in leven te houden, zodat zijn organen in optimale conditie blijven. Hersendood is het begin van het stervensproces, en is dus niet identiek aan dood. Pim van Lommel, Velp

Geen laatste adem Men zegt dat hersendood dood is, maar het hart, bloedcirculatie en de inademing worden in stand gehouden, al dan niet kunstmatig, anders zouden de inwendige organen onbruikbaar zijn voor transplantatie. Dat maakt de discussie wie de regie heeft over het lichaam heel anders. Men heeft in het bijzijn van familie geen laatste adem uitgeblazen. Het zal de discussie meer recht doen als dit wordt meegewogen. Clazien Koene ,Naaldwijk Laten we eerst zorgen voor goede voorlichting Wim Hendriks, Heel

Geen consensus, en dan? Een gezin - vader, moeder en twee kinderen - overlijdt na een auto-ongeluk en geen enkel gezinslid heeft aangegeven dat hij/zij beschikbaar is als donor. Bij de nieuwe wetgeving mag je ervan uitgaan dat de organen uit de lichamen van deze gezinsleden automatisch gebruikt mogen worden voor orgaandonatie. Maar wat als nabestaanden het onderling niet eens kunnen worden? Laten we eerst zorgen voor goede voorlichting. Wellicht komt dan na de emotie de ratio, die uiteindelijk zorgt voor een goed besluit, wat dat besluit ook zal zijn. Wim Hendriks, Heel

Eigen verantwoordelijkheid Waarom zou je mensen bevragen over donatie als nabestaanden jouw besluit daarover vervolgens gewoon kunnen negeren? Een vreemde noot in een maatschappij waarin eigen verantwoordelijkheid voorop staat. Truus Braakman, Purmerend Voorstel: ben je geen donor, dan kun je ook niet ontvangen Marcel Put, Heerlen

Zelfbeschikkingsrecht Voorstel: telkens als u een nieuw paspoort aanvraagt, krijgt u de keuze voorgelegd of u orgaandonor wilt zijn (ja/nee/geen ja of nee). Uw keus komt in uw paspoort te staan en is (tot nader order van u) bindend. Zo wordt uw recht op zelfbeschikking niet aangetast en zullen er binnen afzienbare tijd voldoende donoren zijn. Jan Visser, Haarlem