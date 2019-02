Rond de dood kun je soms naar hartelust lachen

Een existentiële worm begon mijn ethische cortex te doorboren om vervolgens door mijn schuldbewuste gedachten voort te kruipen: zijn we professioneel niet aan het doorslaan door lezers lastig te vallen met onze kwaaltjes, gebroken fietsribben en sterfgevallen in de familie? Ik weet nog hoe ik in november lang en breed maar vooral ook onbeschaamd over mijn eigen medische avontuur begon. Tot ik erachter kwam dat het vooral mijn lezers waren die met mijn medische ongemakjes gingen worstelen. Ik kreeg bijvoorbeeld een betrokken mail van lezer J.T., een gepensioneerde arts, die op basis van die bewuste column een diagnose stelde: 'Ik meen achter uw hartritmestoornissen plus geadviseerde antistollingsbehandeling atriumfibrillatie te herkennen'. Zijn 'gratis en graag gegeven advies': voortaan 1 x daags acetosal 80mg.

Lees verder na de advertentie

Ook de dood en alles wat daaromheen hangt is een bron van inspiratie die soms in een partij schuddebuiken kan uitmonden

Dat ik me gisteren met de column van Bert Keizer over zijn eigen doodsangsten vrolijk maakte, is nog zacht uitgedrukt. Bert heeft een gouden pen als hij over zijn eigen hypochondrische worstelingen bericht. Pijn aan je dikke teen? Hup, nagelkanker met verborgen schimmeltumor op de loer! En waarom zouden we niet in de krant over die korte aanstaande reis naar de omgewoelde aarde mogen filosoferen? We hebben al een zee van tijd, gemiddeld 81,5 jaar, om over onze levensperikelen te schrijven. Maar ook de dood en alles wat daaromheen hangt is een bron van inspiratie die soms in een partij schuddebuiken kan uitmonden.

Net een week geleden stond ik voor het eerst sinds zijn dood weer bij vaders graf. Moeder (88), uitgeput door haar loopinspanningen, zat op papa's graniet tussen de plastic bloemen te rusten. Ik had net bij haar de herinnering opgeroepen van de broedertwist van haar twee zonen een jaar geleden, bij vaders graf dat nog open lag. Mijn broer had voor na de begrafenis een etentje bij het Chinese restaurant gearrangeerd. Ik bedankte voor de Provençaalse vogelnestjes en loempia's. Ik had nog een column te schrijven namelijk. "Schande dat je op die dag geen vrij neemt", bromde de gewezen ambtenaar die nu op zijn 65ste al een goede tien jaar met pensioen is. Het was zeker een Siciliaans broedergevecht met Fellini-allures geworden op die begraafplaats als moederlief niet tussen ons was gaan staan: "Niet vandaag, kinderen".

Maar zittend op de funeraire stoel die mijn vaders graf haar bood, reageerde moeder nu niet op mijn verhaal. Ze was te druk bezig ons over haar laatste wensen voor straks te instrueren, wanneer ze ook hier zou komen te liggen: die vreselijke neef en de gemene buurvrouw mochten in geen geval haar begrafenis bijwonen. En mochten we die eisen niet billijken, dan zou haar spook ons 's nachts komen bezoeken en pesten. Ach, mama latino!

Rond de dood kun je soms naar hartelust lachen. En dat deed ik ook, afgelopen zaterdag op Cimetière Les Milles.

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit.

Lees ook: