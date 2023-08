Rol de rode loper uit voor docenten in spe

Roosters als gatenkaas, uitgeputte docenten: het lerarentekort zorgt voor een noodsituatie. Dat vraagt om onorthodoxe maatregelen, aldus Tamar van Gelder van de Algemene Onderwijsbond.

Eén op de negen klassen begint dit schooljaar zonder leraar. Dat probleem komt niet uit de lucht vallen, Nederland worstelt er al decennia mee. Toch reageert de overheid meestal te traag. En met zwalkend beleid, waardoor de problemen vaak erger worden.

Wie de Nederlandse onderwijsgeschiedenis bekijkt, ziet dat het lerarentekort niets nieuws is. En dat het inconsistente beleid van de overheid helaas ook geen uitzondering is. Na de Tweede Wereldoorlog was het tekort zó nijpend dat getrouwde onderwijzeressen – die na 1935 naar het aanrecht terug moesten – tijdelijk terug de klas in mochten. Tien jaar later werden ze en masse weer ontslagen.

Diverse commissies hebben in de loop der jaren voor het lerarentekort gewaarschuwd. In 1992 was er de Commissie Toekomst Leraarschap onder voorzitterschap van Andrée van Es die in het eindrapport concludeerde: ‘Het salaris loopt achter bij andere sectoren en de maatschappelijke status van de leraar is omstreden.’ Er werd toch bezuinigd.

Internationaal zijn we hoogstens een middenmoter

Het tweede Paarse kabinet maakte 1,8 miljard vrij voor onderwijs. Een paar jaar later schrapte Balkenende I weer 650 miljoen en stelde een nullijn in voor de onderwijssalarissen die tot 2006 duurde. In 2008 waarschuwde de commissie Leerkracht: ‘Nederland staat aan de vooravond van een dramatisch kwantitatief tekort aan kwalitatief goede leraren’. Het is nu de ochtend na die vooravond. Het lerarentekort is nog nooit zo groot geweest.

We hebben in Nederland te lang gedacht dat het vanzelf wel goed zou komen met het onderwijs, net als met vrouwenrechten en met de verzorgingsstaat. Nederland was altijd gidsland. Maar dat is allang niet meer zo. We moeten keihard knokken voor goed onderwijs, internationaal zijn we hoogstens een middenmoter. Terwijl onderwijs de grondstof is van een samenleving waar iedereen aan mee kan doen.

Het lerarentekort zorgt ervoor dat kinderen met een achterstand aan hun leven beginnen. Een kwart van de vijftienjarigen kan niet goed genoeg lezen of schrijven om zich staande te houden in de maatschappij. Het is de vraag is of zij deze achterstand nog kunnen inhalen.

Het tekort aan leraren mag daarom nooit worden opgelost door mensen zonder bevoegdheid voor de klas te zetten. Leraren dienen bevoegd te zijn voor de vakken die zij geven, omdat dit de enige manier is om te garanderen dat zij de kwaliteit leveren die de kinderen verdienen.

We hebben een stille reserve van 83.000 bevoegde leraren

In Nederland bestaat een stille reserve van 83.000 bevoegde leraren die het onderwijs heeft verlaten. Als we het beroep aantrekkelijker te maken, kunnen we hen verleiden terug te komen. Zo kunnen we een deel van de tekorten oplossen. Daarnaast zorgt een aantrekkelijker beroep en betere begeleiding van startende leraren ervoor dat studenten en zij-instromers voor het vak kiezen én minder vaak uitvallen.

De oplossingen zijn er wel degelijk.

Kleinere klassen maken het onderwijs beter. Op dit moment bestaan klassen in het basisonderwijs soms uit meer dan dertig leerlingen. Maar hoe groter de klas, hoe hoger de werkdruk en hoe sterker de onderwijskwaliteit onder druk komt te staan. Onderzoek wijst uit dat basisschoolleerlingen in klassen van maximaal 21 leerlingen veel betere schoolresultaten behalen. Oók de kinderen waarvan de ouders geen bijlessen kunnen betalen.

Het lerarenlek moet gedicht worden

Verder moeten we de cultuur van structureel overwerken afremmen. Leraren krijgen te weinig tijd voor lesvoorbereiding en nakijkwerk, ervaren een te hoge administratieve last. Gezien het grote tekort is het van belang dat leraren zich kunnen richten op het lesgeven, contact met leerlingen en het werk in het lokaal. Medewerkers zonder bevoegdheid kunnen de leraren hierbij ondersteunen en de werkdruk zo wat verlagen.

Om het lerarentekort tegen te gaan, moeten we ook het lerarenlek dichten. Er zijn leraren die van tijdelijke baan naar tijdelijke baan hoppen. Uiteindelijk verlaat velen het onderwijs: dit ‘lerarenlek’ draagt dus bij aan het lerarentekort. Leraren die goed functioneren, verdienen een vaste aanstelling. En dan moet het loon ook aantrekkelijk blijven. In deze competitieve arbeidsmarkt moet een nieuwe CAO de trend van de rest van de arbeidsmarkt volgen. De lerarensalarissen verdienen ook een stijging van 11 procent, en niet het bod van 5 procent dat er nu ligt.

Voor dat laatste zijn de leden van de Algemene Onderwijsbond (AOb) bereid te staken op de Dag van de Leerkracht op 5 oktober, en ook dat verdient de steun van de samenleving.

Tamar van Gelder Voorzitter van het dagelijks bestuur van de Algemene Onderwijsbond

