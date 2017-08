Robert Lee hindert vergeving in VS

Maar standpunten, inzichten en de geschiedenis zelf veranderen, en wie vroeger een held was, kan vandaag de dag door de meerderheid worden gezien als een onderdrukker of uitbuiter. Het siert een samenleving als die daar op gepaste wijze en tijdig op weet in te spelen.

De standbeelden van generaal Robert Lee, held van de Confederatie, de zuidelijke staten van de VS die in de Burgeroorlog streden voor behoud van de slavernij, zijn zeker niet de eerste aanleiding voor controverse. Niets is zo symbolisch voor het einde van een tijdperk als een beeld dat van z’n sokkel wordt gesleurd. Denk aan de historische beelden van de oprichter van de KGB, Feliks Dzjerzjinski die neerging op het Loebjanka-plein in Moskou, de val van het Rode rijk symboliserend, of ­Saddam Hoessein, omver getrokken voor de camera’s van de wereldpers. Met de neergang of dood van een dictator verdwijnen vaak ook zijn vele standbeelden in rap tempo.

Anders ligt het als de historische inzichten van een volk, een natie, mettertijd geleidelijk of met kleine schokken veranderen. Dat proces is in de VS al decennia, zo niet een eeuw aan de gang, met betrekking tot de veroordeling van het slavernijverleden, met de burgerrechtenbeweging in de jaren zestig als een van de ­pieken. De aanwezigheid van tal van dit soort monumenten in het zuiden is daarom uitermate kwetsend voor Amerikanen wier voorouders slaven waren en die tot op heden lijden onder discriminatie en racisme. Het is ook schokkend dat deze helden van de Confederatie, zonder enige verwijzing naar hun slavenhoudersverleden, ook in het afgelopen decennium nog zijn geëerd met nieuwe standbeelden.

Geen enkele samenleving zal vrijwillig grote delen van haar geschiedenis wegpoetsen. Soms gaat de overgang geleidelijk, zoals het monument voor generaal Van Heutsz in Nederland werd hernoemd tot Monument ­Indië-Nederland. Maar de talrijke zuidelijke monumenten zonder enige verwijzing naar het slavernijverleden staan verbinding en vergeving in historisch perspectief in de weg.

Wellicht valt hier ook te denken aan ‘tegenstandbeelden’, een nieuwe historische laag die door een kunstenaar aan een bestaand werk wordt toegevoegd. In ­ieder geval is het tijd dat aan de alomtegenwoordigheid van Robert Lee’s standbeelden een einde komt, en dat nieuwe antislavernijmonumenten hun plek in de publieke ruimte innemen.

