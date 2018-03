Rk kerk heeft hier genoeg bouwstenen

Kardinaal Eijk kijkt in een interview (Trouw, 26 januari) tevreden terug op de afgelopen tien jaar. Die tevredenheid wordt niet door iedereen gedeeld. Zo spreekt Jozef Wissink, emeritus-hoogleraar theologie, in een publicatie van 'De verwoesting van een bisdom: het masterplan van kardinaal Eijk'.

Als Bezield Verband Utrecht hebben wij in de afgelopen jaren meer dan honderd geloofsgemeenschappen ondersteund die in de verdrukking kwamen door het beleid van kardinaal Eijk. Wij hebben de catastrofale gevolgen van zijn beleid van dichtbij kunnen ervaren.

Gedwongen fusies

Direct na zijn benoeming begon mgr. Eijk het aartsbisdom ingrijpend te reorganiseren. Zo werden alle ruim 325 parochies al dan niet gedwongen gefuseerd en uiteindelijk verdeeld onder zeventien overgebleven pastoors. Daarop volgde een golf van kerksluitingen.

Eind 2014 schrijft kardinaal Eijk in een brief dat hij verwacht dat rond 2028 circa 300 van de ruim 325 kerken gesloten zullen zijn. Alleen de bij decreet aangewezen eucharistische centra blijven over, bijna allemaal gelegen in de steden. Omdat bij gedwongen sluitingen minder dan 10 procent van de gelovigen bereid blijkt over te stappen naar zo'n eucharistisch centrum, heeft een religieuze ontvolking van het platteland plaats.

Van de huidige 750.000 geregistreerde rooms-katholieken in het aartsbisdom zullen minder dan 10.000 kerkgangers over blijven. Een 'heilige restkerk'. De kardinaal spreekt in dit verband van een uitzuiveringsproces, waarbij de 'echte' katholieken zullen overblijven.