Risico hoort bij het boerenbestaan

De vaderlijke strengheid van Veerman resulteerde in een brede weersverzekering die boeren sinds 2010 kunnen afsluiten. Mét, en dat is kenmerkend voor hoe dat gaat in deze branche, een subsidie op de verzekeringspremie.

Ondanks de premiesubsidie vonden en vinden boeren de verzekering te duur, wat een flinke rem zet op hun animo om een polis af te sluiten

Discussie gesloten? Natuurlijk niet, zoals ook Veerman – zelf landbouwer – wel had voorzien. Ondanks de premiesubsidie vonden en vinden boeren de verzekering te duur, wat een flinke rem zet op hun animo om een polis af te sluiten. Daar komen bij tijd en wijle de waarschuwingen bij dat de premies met de klimaatverandering straks helemaal de pan uit zullen rijzen.

Premieleed verzachten Landbouworganisatie LTO Nederland wil daarom het premieleed verder verzachten door de assurantiebelasting op de weersverzekering te schrappen. Europarlementariër Schreijer-Pierik deed onlangs het voorstel om maar helemaal af te stappen van het verzekeringssysteem. Zij wil terug naar de goede oude tijd waarin de overheid gewoon de portemonnee trok als boeren door een natuurramp werden getroffen, zoals dat in veel andere EU-landen gaat. Maar wat is een natuurramp? Weersextremen zullen er de komende decennia meer en meer bij gaan horen. Een kleddernat jaar kan worden gevolgd door een snoeihete lange zomer zoals we die nu beleven: dat gaat vaker voorkomen. Dat betekent een afwisseling van schaarse, overvloedige en gemiddelde oogsten, in een onvoorspelbare volgorde.

Voldoende armslag Van de overheid mag je verwachten dat die regels opstelt, of aanpast, waardoor boeren voldoende armslag krijgen in moeilijke omstandigheden. Zo mogen ze dit najaar langer mest uitrijden, zodat gewassen nog even kunnen doorgroeien. Ook continue zoetwateraanvoer uit het oosten van het land, waarvoor het Wereld Natuur Fonds nu pleit, valt onder de verantwoordelijkheid van de overheid. Maar de toenemende wispelturigheid van het klimaat is als zodanig een voorspelbaar gegeven, en daarmee onderdeel van het normale ondernemersrisico. Aan de boeren de keuze om zich – voor zover ze dat nog niet hebben gedaan – alsnog tegen natuurschade te verzekeren, of zelf voldoende financiële buffers op te bouwen. Voor de langere termijn moeten ze zich mogelijk ook beraden op de gewassen die ze verbouwen, en of er alternatieven zijn waarmee ze zich ook op de akker beter wapenen tegen klimaatuitschieters. De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren. Eerdere commentaren leest u hier.

