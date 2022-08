Richt kerken in voor asielzoekers en houd de dienst zolang buiten, in de open lucht

Geen geld voor cultuur

In het commentaar van zaterdag 27 augustus worden mensen opgeroepen weer abonnementen te kopen en onbekende musea te bezoeken. Want dat doe je als hart hebt voor de kunsten. Maar kan iedereen dat wel? Bij de redenen voor de achterblijvende kaartverkoop, mis ik de energiecrisis en de inflatie. Genoeg mensen willen misschien best kaartjes kopen, maar hebben daar het geld niet voor.

Judith Linders, Nijmegen

Wooncrisis

Al in de jaren negentig droeg ik als gemeenteambtenaar zorg voor huisvesting van asielzoekers. Ik trof toen al ongelukkige medewerkers van woningcorporaties, die niet konden helpen door de krapte aan huurwoningen. Plus collega’s van de gemeente, die graag wilden bouwen, maar verzandden in eindeloze procedures van beter gesitueerden. Tegenwoordig is de druk op de mensen die het moeten uitvoeren nog groter. Daar verandert 720 miljoen helemaal niets aan. De druk valt neer in de sociale huursector en bij mensen die daar afhankelijk van zijn en niet in de koopmarkt waar iedereen zijn zegeningen telt. Gelukkig heb ik ander werk.

Michel Schellekens Esch

Wooncrisis (2)

Bij een schreeuwend tekort aan goedkope huur, worden overal campings met stacaravans opgedoekt om er dure vakantiewoningen op te zetten. Ook die bouw bevordert de woningnood. Maar commerciële bouw is lucratiever dan het oplossen van sociale problemen. Dat is het probleem: de vrije markt is niet sociaal.

Henk Kraaijenbrink, Borne

Actie Open Kerken

Het is goed dat de rooms-katholieke en de Protestantse Kerk in Nederland nu zeggen: “Niemand mag meer wegkijken.” (Trouw, 25 augustus) Daarom de volgende suggesties. 1) Stel 70 kerken beschikbaar die elk tien mensen uit ter Apel onderdak verlenen. 2) Betrek bij de huisvesting zoveel mogelijk mensen en organisaties die in korte tijd iets kunnen organiseren. 3) Houd de kerkdiensten, zolang de asielzoekers er wonen, buiten in de open lucht.

Arie van der Krogt, Rotterdam

Makkelijk praten

Bisschop Gerard de Korte heeft makkelijk te praten over christelijk perspectief om vluchtelingen te helpen (Trouw, 25 augustus). Heeft hij nog niet een paar lege kerkjes staan om ze onder te brengen ?

Frits Govaert, Havelte

Negen granaatappels?

Met verbazing las ik de bezuinigingstips van foodblogger Veggilaine (Verdieping, 27 augustus). Het kopen van groente en fruit per doos op de markt is leuk voor een groot gezin, maar niet voor een klein huishouden. Wat moet je in vredesnaam met twaalf mango’s en negen granaatappels? Uitdelen of het restant weggooien lijkt me toch ook niet echt besparen.

Mia van der Schans, Bodegraven

Ingrijpen

Ik begrijp iets niet. Het is écht oorlog in Europa en dat merken we maar al te zeer. Als het geld op is, blijft er steeds een langer stuk maand over. Toch gebeurt er in ons ons land veel te weinig om te voorkomen dat mensen zullen creperen. Dat was in vorige oorlogen wel anders. Toen gingen zaken ‘op de bon’. En profiteurs werden hard aangepakt. Er hoort toch gewoon ingegrepen te worden?

R.B. de Roo, Delft

Amalia

Nelleke Noordervliet schrijft dat de monarch een onmondig kind is en onder curatele staat (Tijdgeest, 27 augustus). Zij adviseert Amalia om een eerlijk, sociaal en ontspannen leven te gaan leven. Hoe stelt zij zich dat voor? Het is van tweeën een. Of Amalia kiest voor de monarchie, of ze ziet af van haar toekomstige taak en kan verder ‘ongestoord’ haar leven gaan leiden. Als ze koningin wil worden, zal dat voor haar op veel terreinen ‘beperkingen’ opleveren, maar ook enorm veel voordelen en privileges. Wedden dat zij kiest voor een toekomstige functie als staatshoofd?

Gerrit Goosen, Harderwijk