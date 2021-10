Richt de pijlen niet op Hoekstra, maar op het systeem van brievenbusfirma’s

Het publieke debat zou niet over de persoon Hoekstra moeten gaan, maar over het aanpakken van de industrie achter belastingontwijking. En dat laatste is heel simpel, als er maar voldoende politieke wil is, betoogt Diederik Stadig, onderzoeker vennootschapsbelastingen aan het European University Institute in Florence.

Dankzij de Pandora Papers werd vorige week bekend dat Wopke Hoekstra, voordat hij minister werd, aandelen had in een brievenbusfirma op de Britse Maagdeneilanden. Op deze manier investeerde Hoekstra 26.500 euro in het safaribedrijf van een vriend. De Britse Maagdeneilanden zijn, net als Nederland, een notoir belastingparadijs. Hoekstra en zijn mede-investeerders hebben dus vrijwel zeker geen winstbelasting afgedragen over de in Kenia en Tanzania gemaakte winst.

Al snel ontspon zich op tv en op Twitter een nogal voorspelbare discussie: ‘Hoekstra heeft niks verkeerd gedaan!’, klonk het uit christendemocratische kelen. ‘Hij heeft onethisch gehandeld!’, klonk het van links. Een enkeling grapte zelfs dat Hoekstra, in vergelijking met de beurs, weinig rendement had behaald met zijn investering.

Belastingont­wijking is namelijk geen natuur­verschijnsel maar een politieke keuze

Ook de komende week zal de persoon Hoekstra ongetwijfeld het nieuws blijven domineren. Die discussie is begrijpelijk, maar ook ontzettend Nederlands. In Nederland gaan discussies namelijk altijd over dubbeltjes en nooit over kwartjes. We verkiezen een discussie over een symptoom (een investering van 26.500 euro van onze minister van financiën) boven een discussie over de kwaal (de miljarden die jaarlijks via Nederlandse fiscale kantoren ­offshore verdwijnen). Het publieke debat zou daarom niet over Hoekstra moeten gaan, maar over hoe de belastingontwijkingsindustrie opgeheven kan worden. Belastingont­wijking is namelijk geen natuur­verschijnsel maar een politieke keuze.

Grootschalige belastingontwijking kent meerdere varianten en meerdere constructies, maar ze komen in de basis op hetzelfde neer. Geld moet van land X, waar belasting relatief hoog is, belanden in land Y, waar belasting laag of zelfs nul is. Om de eigenaren van dit geld anonimiteit te verschaffen en dus verborgen te houden voor belastingdiensten, wordt in land Y vaak gebruikgemaakt van een brievenbusfirma. Brievenbusfirma’s zijn entiteiten zonder werknemers, zonder kantoor en ze bestaan alleen op papier. Landen zoals de Britse Maagdeneilanden en de Seychellen, maar ook de Amerikaanse staat South Dakota, zijn hierin gespecialiseerd.

Dit geld komt in deze belastingparadijzen terecht via westerse financiële centra zoals de Londense City of de Amsterdamse Zuidas. Google, bijvoorbeeld, sluisde tot voor kort 16 miljard euro per jaar en minstens 128 miljard euro in totaal weg naar offshoreparadijzen via Nederland.

Nu zou je verwachten dat de Nederlandse overheid dit toestaat, omdat het hier de staatskas mee spekt. Niets is minder waar: Nederland hield een schamele 25 miljoen euro over aan de 128 weggesluisde miljarden. Een ‘geslagen slaatje’ van 0,02 procent.

Als de wereldwijde politiek zou willen, zouden brievenbusfirma’s morgen illegaal kunnen zijn

Toch is de oplossing voor dit probleem verrassend simpel. Als de wereldwijde politiek zou willen, zouden brievenbusfirma’s morgen illegaal kunnen zijn. Deze boodschap wordt vaak afgedaan als naïef. Want als niet alle landen aan deze afspraken willen meedoen, hebben afspraken geen zin, zo luidt het verweer. Toch is dat niet waar. Als Europa en Amerika druk zouden zetten op kleine landen als de Seychellen en de Britse Maagdeneilanden, dunkt mij dat die zouden buigen.

In navolging van de onderhandelingen over een wereldwijd minimumtarief voor de vennootschapsbelasting, zouden er ook wereldwijde afspraken over brievenbusfirma’s gemaakt moeten worden. Maak ze met een club van welwillende landen illegaal en zet vervolgens druk op offshoreparadijzen.

In de komende weken zullen er ongetwijfeld nog meer bekende personen genoemd gaan worden in de Pandora Papers. Ik hoop dat we in de discussie die daarop volgt ons niet laten afleiden door symptoombestrijding, maar ons richten op het ­genezen van de kwaal.

