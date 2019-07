‘Restauratieproject’ Biden is het grootste gevaar voor Trump

Gaat het nu goed of slecht met Joe Bidens poging om president van de VS te worden? Als je naar de Democratische race kijkt: niet zo geweldig. Maar houd je vanuit je ooghoek alvast Donald Trump in de gaten, dan ziet het een stuk beter uit.

Zaterdag deed Biden iets wat hij wekenlang had geweigerd te doen: hij bood zijn excuses aan voor een vriendelijke opmerking over twee Democratische senatoren met wie hij in de jaren zeventig had moeten samenwerken. Het waren voorstanders van rassenscheiding, dat was Biden absoluut niet, maar ze waren tenminste hoffelijk tegen hem. Tijdens het Democratische debat eind juni had zijn concurrent Kamala Harris hem daarop aangevallen.

“Deed ik er verkeerd aan om een paar weken geleden op een of andere manier de indruk te geven dat ik mannen prees die ik keer op keer succesvol tegenwerkte? Ja, en het spijt me”, zei hij op een bijeenkomst in South Carolina. In die staat zijn er meer zwarte dan witte Democratische kiezers, en die waren in de zaal ruim vertegenwoordigd. Ze leken het allemaal geen probleem te vinden, observeerde The New York Times. Als dat ook uit peilingen gaat blijken, zal dat een grote opluchting zijn voor Biden.

Geen racist

Hij heeft zijn voorsprong ten opzichte van andere Democraten onder andere te danken aan de steun van zwarte Amerikanen. Die kunnen komend jaar kiezen uit twee zwarte kandidaten, maar ze zijn niet vergeten dat Biden acht jaar lang vice-president was onder Barack Obama.

Biden noemt dat vaak in zijn toespraken. Als zijn optreden in een lange carrière als senator al niet bewijst dat hij geen racist is, dan toch zeker wel Obama’s keuze voor hem, betoogde hij zaterdag. “Ik ben gecontroleerd door hem en tien serieuze juristen die hij aanstelde.”

Voorlopig laten de peilingen vooral zien dat Biden kwetsbaar is. In het overzicht van de site RealClearPolitics stond hij twee maanden geleden op 41 procent, nu heeft hij nog maar 26 procent van de Democraten achter zich. Zijn voornaamste concurrenten zijn nu Kamala Harris, Bernie Sanders en Elizabeth Warren, alle drie rond de 15 procent.

Overwinning verzekerd

Vrolijker nieuws bieden de peilingen waarin wordt vooruitgekeken naar een strijd tussen Biden als genomineerde en Donald Trump. Volgens de meest recente van The Washington Post en tv-netwerk ABC, zou Biden op dit moment de zittende president verslaan met een indrukwekkende 14 punten verschil. Harris, Sanders en Warren hebben rond de 7 procent voorsprong.

Zo’n verschil zegt niet alles, zoals Hillary Clinton heeft moeten ervaren, die de verkiezingen van 2016 verloor ondanks een 2 procent voorsprong. Dat kwam doordat ze ruim won in sommige staten, zoals Californië, maar krap verloor in flink wat andere staten, waardoor Trump toch de meerderheid kreeg in het kiescollege. Maar als het verschil volgend jaar werkelijk zo groot wordt als het nu is tussen Biden en Trump, dan lijkt zijn overwinning wel verzekerd.

Trumps beste score

Trump heeft nog 16 maanden om de achterstand op zijn Democratische uitdager, wie het ook wordt, in te lopen. De Washington Post/ABC peiling vroeg ook naar de prestaties van de president. Daarover zijn de Amerikanen iets milder gaan denken: 44 procent vindt dat hij het in het algemeen goed doet. Dat is minder dan het aantal dat vindt dat hij er niets van bakt, 53 procent. Maar het is de beste score sinds hij president werd.

Als het om de economie gaat, vindt zelfs de helft (51 procent) dat hij goed werk levert. Al heeft dan weer 65 procent klachten over zijn gedrag, dat die kiezers als ‘niet presidentieel’ zien. Dat is vermoedelijk precies waarom Biden bij de Democraten nog steeds voor ligt: wat ook zijn politieke bagage is, welke wetten hij ook heeft helpen aannemen die later toch niet zo goed bleken te zijn, hij is een serieuze politicus met veel ervaring en niet al te radicale ideeën. Daar snakken veel Amerikanen naar, na een paar jaar Trump.

Biden speelde daar de afgelopen maanden op in door meer tegen Trump campagne te voeren dan tegen zijn Democratische achtervolgers. Tijdens het debat in juni haalde Kamala Harris hem bruusk uit die rol, en met zijn excuus zaterdag hoopt hij die episode af te sluiten.

Of dat gaat lukken is de vraag, maar hij krijgt in ieder geval hulp van Donald Trump. In zijn tweets behandelt die Biden als zijn belangrijkste tegenstander. “Biden is een restauratieproject”, meldde hij zaterdag. “Sommige dingen zijn gewoon niet te redden.”