Republikeinen verkiezen stemfraude boven George Soros

Wat heeft George Soros nu weer gedaan? Niks, maar de naam van de Amerikaanse filantroop was voldoende om een organisatie die een nuttige rol vervult bij Amerikaanse verkiezingen te doen wankelen.

Hij heet ERIC, wat staat voor Electronic Registration Information Center. Het is een samenwerkingsverband tussen staten op het gebied van verkiezingen. Ze wisselen uit wie er bij hen geregistreerd staat als kiezer. De VS hebben geen landelijke burgerlijke stand, en elke staat onderhoudt zijn eigen kiezerslijst. Dus wat gebeurt er als iemand naar een andere staat verhuist? Die weet dan vaak nog van niks. Een stemoproep bereikt hem of haar misschien niet. Of nog erger, die persoon brengt een stem uit in twee staten. Stemfraude!

ERIC helpt dat probleem de baas te worden. Het werd opgericht in 2012 en tot voor kort waren er 30 van de 50 staten, plus de hoofdstad Washington DC, bij aangesloten. Die leverden hun kiezerslijsten in en bij ERIC werden die – met de nodige waarborgen voor privacy – vergeleken.

Kiezers die zich in een andere staat als kiezer registreerden, of een rijbewijs aanvroegen, konden zo uitgeschreven worden in de staat waar ze vertrokken waren. En als de oude staat wel bericht van vertrek had gekregen, maar ze zich in hun nieuwe staat nog niet als kiezer geregistreerd hadden, kregen ze een briefje om hen aan hun burgerplicht te herinneren.

Wat hebben de acht staten die met ERIC zijn gestopt gemeen?

Er kan veel mis zijn met zo’n organisatie: wanbestuur, slechte beveiliging van de data. Maar dat is niet de reden dat inmiddels acht staten uit ERIC zijn gestapt. Hint: het zijn allemaal staten waar Republikeinen het voor het zeggen hebben.

Volgens een onderzoek van het publieke radionetwerk NPR begon het allemaal met een artikel op de rechtse website Gateway Pundit. Daar schreef oprichter Jim Hoft dat ERIC een mantelorganisatie was van de door Democraten geregeerde staten. En het doel zou niet zijn de kiezerslijsten zuiver te houden, maar zoveel mogelijk kiezers te registreren. Kennelijk uit bevolkingsgroepen die overwegend Democratisch stemmen. O ja, en George Soros zou erachter zitten – waarmee de organisatie ook fijn in de hoek was gezet als instrument van een vermeende wereldwijde Joodse samenzwering.

Het is allemaal niet waar. Alleen zeer indirect ging er geld van Soros naar ERIC – hij doneert aan de neutrale organisatie Pew Charitable Trusts, die destijds een subsidie gaf om ERIC op gang te krijgen. De organisatie van ERIC wordt al sinds jaar en dag betaald uit contributies van de deelnemende staten.

De complottheorie bereikte kiezers

Maar de boodschap kwam via andere rechtse media en sociale kanalen wel aan bij de Republikeinse kiezers. Een week later al beloofde de minister van Binnenlandse Zaken van de staat Louisiana, die bezig was aan een campagne voor herverkiezing, dat de staat het lidmaatschap van ERIC ging opschorten. Hij maakte het bekend tijdens een plaatselijke bijeenkomst van We the People. Dat is een organisatie van Republikeinen die nog steeds denken dat het presidentschap Donald Trump in 2020 alleen door fraude is kunnen ontgaan.

In de anderhalf jaar daarna ging het met zeven andere staten net zo. Politici op campagne kwamen met kritiek op ERIC. Ze herhaalden niet direct de samenzweringstheorie – dat was ook lastig omdat ze vroeger regelmatig de lof van de organisatie zongen. Maar de instantie zou ‘hervormd’ moeten worden en verzet bieden, of niet goed op de gegevens passen, of gewoon te duur zijn.

De Republikeinse gegadigde voor het presidentschap, Ron DeSantis, is zo’n criticus. Vorig jaar noemde hij ERIC nog een nuttige organisatie. Dat was tijdens een persconferentie over verkiezingsfraude, waarin hij de arrestatie bekendmaakte van twintig mensen die onterecht gestemd zouden hebben. Maar in maart zei zijn minister van binnenlandse zaken opeens dat ERIC de bescherming van gegevens niet op orde had, en ‘partijdige trekken’ vertoonde. Exit Florida.

Republikeinse staten zitten met een probleem

De staten die ERIC hebben verlaten, zitten daarna echter wel met een probleem: ze hebben minder vat op mogelijke stemfraude. Nu komt die helemaal niet zoveel voor volgens onderzoeken daarnaar, maar het is een dogma bij de Republikeinse partij dat die onderzoeken niet kunnen kloppen. De kiezerslijsten moeten dus wel worden gecontroleerd.

Om dat op te lossen, gaan een aantal vertrokken staten nu kiezerslijsten uitwisselen, met elkaar en met staten die nog in ERIC zitten. Volgens de politieke website Politico zijn er inmiddels 27 staten betrokken bij een overleg dat de regering van Ohio in gang heeft gezet. De onderminister van binnenlandse zaken van die staat, Amanda Grandjean, heeft gezegd dat het een systeem wordt waarbij staten één op één elkaar hun gegevens sturen.

Soros’ dollars doen meer kwaad dan goed

Dat wordt dan nog een heel gedoe, in totaal moeten er dan honderden contracten komen, en moet elke staat leren omgaan met de manier waarop tientallen andere hun gegevens indelen en inleveren.

Het is een kwestie van tijd, zou je zeggen, of iemand komt op het idee dat een neutrale, centrale administratie veel handiger is. En dan is het alleen nog een kwestie van geld op tafel leggen om daar een organisatie voor op te zetten.

Zolang het maar geen geld van George Soros is. Want die mag dan de democratie overal in de wereld nog zo’n goed hart toedragen, dankzij de Republikeinse gevoeligheid voor samenzweringstheorieën doen zijn dollars in Amerika soms meer kwaad dan goed.