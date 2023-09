Republikeinen in Georgia zagen aan stoelpoten van aanklager die Trump vervolgt

Donderdag liet Donald Trump zijn advocaten zijn onschuld uitspreken in de rechtbank in Atlanta in de staat Georgia. Daarmee is de rechtszaak tegen de ex-president, over zijn pogingen om na verloren verkiezingen toch president te blijven, officieel begonnen. Al zal het pas op zijn vroegst in maart volgend jaar tot een behandeling voor een jury komen.

En misschien wel nooit, hopen nog steeds veel aanhangers. In Georgia zint een deel van de Republikeinse partij op manieren om de hoofdaanklager in het district Fulton County, Fani Willis, uit het ambt te zetten.

Het liefst zouden ze haar gewoon afzetten, in een impeachment-procedure in het parlement. Maar daarvoor ligt de lat hoog. Net als in het Congres in Washington kan het Huis van Afgevaardigden van Georgia de aanklager aanklagen, waarna de Senaat haar met tweederde meerderheid kan veroordelen en afzetten.

Het is ook geen kleinigheid: hoofdaanklager in een district word je na verkiezingen daar, en er moet wel heel wat aan de hand zijn, wil het parlement van de staat de keus van de direct betrokken kiezers terzijde schuiven.

Stemmen tekort

Net als bij de twee impeachment-procedures van Donald Trump in Washington, komen de Republikeinen ook in Georgia stemmen tekort. Ze hebben de meerderheid in het Huis en in de Senaat, maar in die laatste niet de benodigde tweederde van de zetels.

En niet elke Republikein vindt dat Willis weg moet. Gouverneur Brian Kemp bijvoorbeeld heeft geweigerd om het parlement in een speciale zitting bijeen te roepen om de impeachment, ook al maakt die uiteindelijk weinig kans, wel met spoed te beginnen. Een senator, Colton Moore, had hem daartoe opgeroepen.

Die onwil kwam Kemp op een uitbrander van Trump te staan. “Gouverneur Kemp van Georgia vecht hard tegen de impeachment van de corrupte, incompetente en zeer partijdige aanklager van Fulton County, Fani Willis, die moord en andere gewelddadige misdaad enorm heeft laten escaleren”, schreef hij op zijn sociale netwerk TruthSocial.

Geen vriend van Trump

Kemp zal daar niet mee zitten. Hij is geen vriend van Trump. Na de verkiezingen van 2020 weigerde hij mee te werken aan het ongeldig verklaren daarvan. In 2022 steunde Trump daarom bij de gouverneursverkiezingen een uitdager, maar Kemp won met gemak.

Kemp is niet blij met de vervolging van Trump, zei hij: “We zien nu wat er gebeurt wanneer aanklagers zeer gevoelige vervolgingen instellen en rechtszaken voeren in verkiezingstijd. Simpel gezegd: het zaait wantrouwen en levert een makkelijk doelwit voor degenen die een politieke motivatie zien in de handelwijze van de aanklager.”

Maar dat Willis inderdaad politiek aan het bedrijven is met de vervolging van Trump en 18 ‘medesamenzweerders’, dat zei hij niet. En hij noemde Moore, en misschien ook wel Trump, met zoveel woorden profiteurs. Georgia moet zich bezighouden met echte problemen als de economie en de misdaad, en niet ‘de oplichterij van iemand die zijn campagnekas wil spekken.’

Dat betekent niet dat Willis helemaal buiten gevaar is. Want in mei drukte de Republikeinse meerderheid een wet door het parlement die een andere route opent voor het wegsturen van een aanklager, en gouverneur Kemp ondertekende hem.

Onderzoek

Die wet stelt een commissie in waar burgers klachten mogen indienen over aanklagers. Als de commissie die serieus neemt, kan ze een onderzoek starten, en eventueel tot afzetting besluiten. De leden moeten aanklager, advocaat of rechter zijn geweest en worden benoemd door de gouverneur, de vice-gouverneur en de voorzitters van Huis en Senaat.

Op 1 oktober gaat voor die klachten het loket open. Maar of de commissie dan al aan het werk kan, is niet zeker. De leden zijn nog maar net aangewezen, en er is nog geen reglement.

Er zijn in meer staten dergelijke commissies ingesteld, onder andere in Texas. En in Florida heeft gouverneur – en presidentskandidaat – Ron DeSantis op eigen houtje twee aanklagers op non-actief gezet. In al die staten worden nu rechtszaken gevoerd over de vraag of zoiets wel grondwettig is.

Politiek gemotiveerd

Het is in ieder geval politiek gemotiveerd. De aanklagers die het mikpunt zijn van dergelijke commissies en besluiten zijn doorgaans Democraten, gekozen in stedelijke gebieden waar die partij in de meerderheid is. Ze voeren vaak een beleid dat volgens de Republikeinse politici die het in de staat voor het zeggen hebben, veel te links is, bijvoorbeeld door te zeggen dat ze aan het handhaven van de steeds strenger wordende abortuswetten geen prioriteit zullen geven.

En in Georgia is het misschien ook nog wel door een ander sentiment ingegeven. Dat in steden de Democraten de aanklager mogen leveren, is al langer zo. Maar in 2020 steeg opeens het aantal zwarte aanklagers in de staat van 5 naar 14.

Fani Willis wond er in ieder geval geen doekjes om tijdens een gesprek met een commissie in de Senaat. “Ik denk eerlijk gezegd dat deze wet racistisch is. Ik weet niet hoe ik het anders moet noemen.”