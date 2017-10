Religieuze overwegingen krijgen een uitzonderingspositie. Dat belooft niet veel goeds.

Het kabinet schrijft: "Op veel andere terreinen kunnen met geven en nemen compromissen worden bereikt (...). Op medisch-ethisch gebied ligt dit veel moeilijker. Waar opvattingen worden gedomineerd door levensbeschouwing, geloof, overtuiging, idealen en geweten kan niet worden verlangd daar afstand van te doen."

Een burger die zijn sterven in eigen hand wil houden, heeft nu met beperkende wetgeving te maken. Deze wetgeving is niet neutraal. Een burger wordt belemmerd in zijn zelfbeschikking. Maar, zo kan een religieuze politieke partij zeggen: 'Ik voel me bij uitbreiding van de euthanasiewet in mijn religie belemmerd'. Daar gaat iets mis.

Inbreuk

Dat iemand een keuze maakt over zijn eigen leven is namelijk geen inbreuk op andermans religie. Het is een eigen keuze, voor en over het eigen leven. Dat een religieuze persoon die keuze nooit zou maken, is uiteraard zijn goed recht. Maar dat een religieuze partij vindt dat een humanistische of atheïstische burger ook geen eigen keuze mag maken is merkwaardig. De vrijheid van religie en levensovertuiging is hier verworden tot een dominante positie van een specifieke religie over mensen die deze religie niet delen.

Een religieuze partij die zich het recht toe-eigent haar opvatting over abortus en euthanasie voor alle burgers als geldig te verklaren, gaat een stap te ver

Alle begrip voor een religieuze partij die niet achter het recht op abortus en euthanasie staat. Maar een religieuze partij die zich het recht toe-eigent deze opvatting voor alle burgers als geldig te verklaren, gaat een stap te ver. Het is afwachten hoe de medisch-ethische paragraaf precies gaat uitwerken. De vanzelfsprekendheid waarmee religieuze overwegingen nu een uitzonderingspositie claimen en krijgen, belooft niet veel goeds. Medisch-ethische thema's mogen niet in de ijskast worden gezet.

