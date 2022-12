Rekken werkt: Nederlandse boeren krijgen een jaar uitstel

Op de valreep is het toch gelukt. Na dralen en talmen, rekken en traineren hoeven de Nederlandse boeren in 2023 zich aan minder milieuregels uit Brussel te houden dan eigenlijk de bedoeling was.

Pas in 2024 hoeven ze zich te houden aan de nieuwe normen voor de Europese landbouwsubsidies, een pot van 4,7 miljard euro voor de komende vier jaar, die vooral wordt besteed aan rechtstreekse inkomenssteun voor de agrarische sector.

Het Nederlandse plan daarvoor werd twee weken geleden als allerlaatste van de hele Europese Unie goedgekeurd. Het was weliswaar al een jaar eerder ingeleverd, maar in de eerste versie miste een essentieel onderdeel.

Gebrek aan ambitie

De Europese Commissie noemde het missende stuk in april 2022 ‘een gebrek aan ambitie’ op één punt: milieudoelen.

‘Ondanks het streven van de regering op dat vlak, gaat het Nederlandse plan niet ver genoeg om de uitdagingen die Nederland heeft op milieu-, biodiversiteits- en klimaatgebied te lijf te gaan’, schreef de commissie aan de Nederlandse regering.

Sterker nog: in het Nederlandse plan ontbraken de klimaatdoelen van de Europese Unie. Alsof landbouw en en klimaat niets met elkaar te maken hebben. Nederland, zei Brussel, ‘onderschat de bijdrage van landbouw aan milieu en klimaat’.

Het Nederlandse plan voor de besteding van landbouwsubsidies voor de komende vier jaar repte niet van plannen om de CO 2 -uitstoot van de intensieve veehouderij te verlagen, niet van plannen om de bodem- of luchtkwaliteit te verbeteren, terwijl de voorwaarden daar wel om vroegen.

Nederland moest een nieuw plan inleveren.

Dat Nederland ervan uitgaat dat milieueisen alleen voor andere landen gelden, zijn ze in Brussel wel gewend. Ze krijgen er steeds ministers uit Nederland aan hun bureau, die vragen of de regels voor Nederland wat minder strikt gehanteerd mogen worden.

Natuurlijk, zeggen ze dan allemaal, zijn we het met de Europese Commissie eens. Europa moet vergroenen. Maar daarna vertellen ze een verhaal waarvan de hoofdmoot toch eigenlijk vooral is dat Nederland dat nog even niet kan.

Flexibiliteit in de Natuurherstelwet

Vorige week nog kwam minister Christianne van der Wal vragen of er flexibiliteit kon komen in de Natuurherstelwet, een voorstel nog.

Dezelfde Van der Wal was één keer eerder in Brussel geweest, op 31 mei, toen ze met een loodzware delegatie van vier ministers Eurocommissaris Virginijus Sinkevicius bezocht om een uitzondering op de stikstofregels voor Nederland te vragen.

Sinkevicius gaf geen centimeter toe. ‘Eerst leveren’, zei hij tegen Harbers, De Jonge, Van der Wal en Staghouwer. Want Nederland heeft zó vaak beloften gedaan die het niet nakwam en bungelt nu onderaan zoveel Europese natuurlijstjes, dat uitzonderingen mens en dier nogal in gevaar brengen.

Sinkevicius wist toen al hoe weinig groots Nederland had nagedacht over de nieuwe landbouwsubsidies. Op dat punt liepen toen al zware onderhandelingen. Uiteindelijk volgde op 13 december het groene licht. Nederland krijgt zijn miljarden en de inkomens van de boeren worden weer vier jaar lang vanuit Brussel aangevuld. In ruil daarvoor moeten die boeren wel steeds meer doen voor natuur en milieu.

Alleen: dat komt later. Omdat de Brusselse goedkeuring zo laat kwam, kwam er tóch een uitzondering. De nieuwe regels gelden in 2023 nog niet voor Nederlandse boeren.

De vraag is of ze het merken.