Reis voorlopig niet naar Turkije

Het betreft bijvoorbeeld een journalist en een mensenrechtenactivist. Het moet afgelopen zijn met die arrestaties, vindt de Duitse regering: blijf van onze staatsburgers af. Inmiddels waarschuwt Duitsland zijn eigen onderdanen om voorlopig niet meer naar Turkije op vakantie te gaan en adviseert de Duitse regering het bedrijfsleven terughoudend te zijn met investeringen in Turkije.

Nederland zou dat Duitse voorbeeld moeten volgen. Waar de Nederlandse regering in de relatie met Turkije sinds de couppoging aanvankelijk weinig schroom had om stevig op te treden, lijkt het er de laatste tijd op dat er gekozen is voor een voorzichtigere diplomatieke koers.

Afgelopen voorjaar nog hield premier Rutte hardnekkig vast aan zijn weigering om de Turkse minister Kaya tot Nederland toe te laten. Die minister wilde in Nederland in de aanloop naar het referendum over de Turkse grondwet Turks-Nederlandse onderdanen toespreken. Komt niks van in, hield Rutte voet bij stuk en hij weerstond de woede van de Turkse president Erdogan, die Nederland van nazipraktijken beschuldigde.

Ferme houding Vorige week meldde de Nederlandse regering dat een deel van de na de couppoging opgeschorte internationale rechtshulp aan Turkije weer wordt hervat. Niet dat de diplomatieke relatie weer hersteld is, zeker niet. Minister Koenders voegde zich onlangs nog bij de kritiek van de Duitse regering op de arrestatie van een aantal mensenrechtenactivisten. Maar na het bericht van eerder deze week dat deze zomer een Nederlandse man van Turkse komaf in Turkije is gearresteerd en een uitreisverbod heeft gekregen omdat hij president Erdogan zou hebben beledigd, bleef het stilletjes. Ongetwijfeld zal er achter de schermen een en ander gebeuren – en in zijn reisadviezen wijst het ministerie van buitenlandse zaken weliswaar op de extra risico’s die reizen naar Turkije met zich mee kan brengen, met name voor Nederlanders die ook de Turkse nationaliteit hebben, maar een openlijk ferme houding, naar Duits voorbeeld, zou veel meer op zijn plaats zijn. Die ferme houding is niet alleen een krachtig signaal naar de Turkse regering, maar bovendien een belangrijk signaal naar de Turkse Nederlanders: jullie zijn onze staatsburgers en wij komen voor jullie op. De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.

