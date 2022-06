Regeren is meer dan reageren, op een gegeven moment heb je een crisis te veel.

Is er in Nederland nog een sector, zo vroeg ik me af, angstig uit het raam kijkend, die níet in crisis is? Links zag ik een stikstofcrisis, rechts een asielopvangcrisis, verderop een gaswinningscrisis, vlak naast een uithuisplaatsingscrisis en als ik me niet vergis verzamelden zich daarachter ook nog een rechtspraakcrisis, een woningcrisis en een jeugdzorgcrisis. Plus nog wat crises waarvan ik de naam in de gauwigheid niet kon ontcijferen.

Wat is er gebeurd, kunnen we opeens niets meer? Dat kan de verklaring niet zijn. Maar er is de afgelopen pakweg twintig jaar wel veel op zijn beloop gelaten in dit land, aangemoedigd door een politiek die echte keuzes liefst zo veel mogelijk uit de weg ging. De samenleving zou het zelf wel oplossen, zo luidde de liberale mantra. Hoe verleidelijk het ook werd verkocht (“De staat is geen geluksmachine”, mocht de premier graag zeggen), in de praktijk kwam het neer op wantrouwen jegens alles waar niet het woord ‘markt’ achter kon worden geplakt. Het kwam ook neer op politieke labbekakkerigheid.

Cynische politiek, gedreven door het zelfbeschermingsinstinct van de macht

Voorafgaand aan de eerste verhoren van de gaswinning-enquête kreeg ik een mail van de Groninger Herman de Muinck, die maandag het spits afbeet als getuige. Hij schreef in de loop van de jaren veel ‘schijnwaarheden’ te hebben gehoord van gas- en oliebestuurders en van de overheid: “Het draaide allemaal om beeldvorming”. Die term kwam terug in de verklaring van Susan Top van het Groninger Gasberaad. Ze had meer dan 23 regelingen voorbij zien komen, leuzen gehoord over ‘Eén loket’ en ‘De bewoner centraal’, maar het was slechts voor de etalage geweest – beeldvorming. Ze verontschuldigde zich dat ze cynisch klonk, maar dat had ze wat mij betreft niet hoeven doen. Waar zij tegenaan liep was cynische politiek, gedreven door het zelfbeschermingsinstinct van de macht.

Ook bij het parlementaire onderzoek naar het toeslagenschandaal bleek dat er voor de regering niets boven beeldvorming ging; tot op het laatst blijven verbergen wat zich werkelijk had afgespeeld, alle energie richten op het redden van de eigen reputatie, de belangen van de slachtoffers ondergeschikt maken aan die van het bestuur. En je ziet hetzelfde bij andere crises: uit angst dat het beeld ontstaat dat asielzoekers welkom zijn – daar win je geen stemmen mee – wordt de opvang verwaarloosd. Uit angst voor de boeren werd het stikstofprobleem weggetoverd, tot de Raad van State daar in 2019 een eind aan maakte. Maar noch in de jaren daarvoor, noch in de jaren daarna maakte de regering een fundamentele keuze over de plaats van de landbouw in een duurzame economie.

Daarachter valt een stuurloosheid te ontwaren die in feite een bewuste keuze was. Alles wat zweemde naar ideologie werd geassocieerd met de flanken van het politieke spectrum, daar moest men in het midden niets van hebben. Men prefereerde de technocratische leegte. Of in de woorden van James Kennedy, geïnterviewd in het tijdschrift Wapenveld: “Anders dan in de verzuilde tijd is kenmerkend voor de elite van nu dat die geen nieuwe betekenissystemen aanreikt of een inhoudelijke visie op de samenleving presenteert. De elite reageert.”

Regeren is meer dan reageren, op een gegeven moment heb je een crisis te veel.