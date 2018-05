Regenbooggezinnen zijn ook gezinnen, maar wees ook zuinig op het traditionele gezin

Eerst maar eens nuanceren. Want voor je het weet kom je in het hokje van homohaat terecht. In de eerste plaats: u mag best weten, ik houd van homo’s. Dat wil zeggen in mijn eigen vrienden- en familiekring bevinden zich nogal wat homo’s, lesbo’s en transgenders, die ik innig liefheb.

Lees verder na de advertentie

In de tweede plaats: met genoemde actiegroep ‘gezin in gevaar’ heb ook ik een probleem. Volgens de groep wordt ‘seksuele perversie’ opgedrongen ‘door nietsontziende radicalen’. Enige liefde voor mensen die vaak heftig worstelen met veroordeling is er niet bij. De stigmatisering en bedreiging die mensen tot op de dag van vandaag ervaren is tergend. Dat vraagt om antwoord, ook van de politiek. Het is goed dat deze coalitie geaardheid wil opnemen in het non-discriminatiebeginsel van de grondwet, een voorstel dat ook in het verkiezingsprogramma van mijn partij was opgenomen.

Maar dat gezegd hebbende, is er dan niet nog steeds ruimte om de schoonheid te zien van dat hele ouderwetse gezin, waarin een man en een vrouw elkaar beloven in trouw en liefde samen te leven, en waarin kinderen kunnen opgroeien met hun eigen biologische vader en moeder? Hoe weerbarstig de praktijk ook is, is dat niet iets om zuinig op te zijn?