Regen en wind zijn nog altijd beter dan de bommen van Assad

De nieuwe trend rond asielmigratie is de instroom van nieuwe asielzoekers met de grootte van een Nederlandse stad vergelijken. Met een schatting van 76.000 nieuwe asielmigranten voor dit jaar heeft men Lelystad in het vizier. Gisteren las ik een column in NRC met als kop ‘Wir schaffen het niet’: ‘Voordat je hier op Europees niveau iets tegen geregeld hebt zijn we zeker vijf Lelysteden verder.’ Overdreven is dit wel: het gaat hier om anderhalf keer zoveel mensen als ‘topjaar’ 2022. Altijd beter dan Italië dat tot maart op een verviervoudiging zit van de vluchtelingenaankomsten op zijn kusten. Stel je eens voor dat we de Italiaanse trend zouden volgen, dan is Breda het eindresultaat!

Uitgesloten, dunkt me. Rest wel dat door de instroom de opvangcapaciteit momenteel wankelt: er verblijven zo’n 52.000 mensen in de asielopvang, van wie zo’n 7000 in de crisisnoodopvang. Door de combinatie van toestroom van nieuwkomers en het lerarentekort kunnen 2000 kinderen geen onderwijs krijgen. Een nieuw verschijnsel is de opstandigheid van asielmigranten die vinden dat ze te lang in de Nederlandse noodopvang vegeteren. Begrijpelijk. Sinds enkele dagen is er zelfs een hongerstaking gesignaleerd in Purmerend. Twintig asielzoekers protesteren hiermee tegen hun verblijf dat ze ‘inhumaan’ noemen. Ze wachten nog steeds in grote tenten op de eerste behandeling van hun asielprocedures.

Opvang zonder explosies en weggewaaide tenten

Gevraagd naar hun situatie antwoorde de twintigjarige hongerstaker Mohammed Al Mousa uit Syrië: “We slapen met zijn zessen op een kleine kamer, zonder plafond, de badkamer is zo koud dat je ziek wordt als je uit de douche komt en het eten is van slechte kwaliteit”. Je zou hem bijna willen vertellen dat er in dit land ook 32.000 daklozen zijn van wie er een paar honderd in hun auto slapen, en voor wie iedere dag douchen in een koude badkamer een luxe zou zijn. Verder heeft Al Mousa slaapproblemen: “Je kunt niet slapen vanwege het geluid van de wind en de regen”. Inderdaad behoort dit kikkerland tot contreien waar regen en wind vrij spel hebben. Maar altijd beter dan onder de bommen van Assad je leven niet zeker te zijn, durf ik te wedden.

In november nog viel een raket op het vluchtelingenkamp van Idlib in het noordwesten van Syrië waar 900.000 vluchtelingen in karige omstandigheden verblijven. Er vielen zes doden en vijftien gewonden. Twee jaar geleden werd het kamp door noodweer geteisterd en veranderde het in een modderpoel: 2.500 tenten werden verwoest en ruim 40.000 mensen getroffen. Ja, de opvang in Purmerend is door uitzonderlijke omstandigheden verre van ideaal maar je kunt er tenminste op je asielprocedure wachten zonder door ontploffingen en weggewaaide tenten uit je slaap te worden gehouden. Veiligheid voorop, nietwaar?

Persoonlijk vind ik dat een hongerstaking meer iets is voor (politieke) gevangenen die tegen hun opsluiting protesteren, zoals de Britse suffragettes in 1909 of later Mahatma Gandhi. Je kan er ook aan doodgaan, zoals de Ier Bobby Sands en negen van zijn medegevangenen in 1981. André Siebeling, projectleider van de crisisnoodopvang, vindt het ‘teleurstellend’ dat twintig van zijn 450 asielzoekers in hongerstaking zijn gegaan. Maar misschien is hij ook bang dat een flink deel van de publieke opinie een vorm van ondankbaarheid gaat zien in deze dubieuze actie.

