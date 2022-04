Regelt en ritselt Sigrid Kaag niet? Vraag dat Khadija Arib

Misschien was het wel de mooiste zin uit de cultserie Twin Peaks die in de jaren negentig door de VPRO werd uitgezonden: ‘De uilen zijn niet wat ze lijken’. Dat is het bijna nooit overigens, zegt de pessimist in mij, dat je verwachtingen door de werkelijkheid worden bevestigd. Zo kan het gebeuren dat je een mooie uil aanschaft, met glanzende veren en een wijze blik in zijn ronde ogen, maar als je thuiskomt blijkt een kat in je zak te zitten.

Misschien dachten die tweehonderd en nog wat prominenten of gewone D66-leden aan de uilen van Twin Peaks, toen ze de open brief opstelden die ze aan hun leider Sigrid Kaag dit weekeinde adresseerden. Beste Sigrid Kaag: ‘Door niet te handelen heeft het bestuur het vertrouwen tussen de partij en partijtop aan de ene kant en haar leden en kiezers aan de andere kant enorm beschadigd.’ Harde woorden die in D66-taal gelijk staan aan een motie van wantrouwen. Of de wegen met de partijleider hier zich nu gaan scheiden, moeten we afwachten.

Waar gaat het om? U leest de details van de affaire Frans van Drimmelen-Sigrid Kaag elders in deze krant. Ik zal het in het kort houden op een doofpotaffaire die door de Volkskrant in het Paasweekeinde is onthuld. Partijstrateeg Van Drimmelen zou jaren geleden met zijn libido lelijk uit de bocht zijn gevlogen maar wordt door partijleider Kaag uit de wind gehouden. Nee, D66 is geen losbandige boel met #MeToo-slachtoffers: ‘Zo ken ik onze partij ook niet’ zei Kaag in 2021, want bij D66 is er ’geen sprake van een structureel onveilige omgeving’. Dat een vertrouwelijk rapport signaleert juist dat de partijstrateeg zijn slachtoffer ‘bedreigd, gestalkt en gechanteerd’ heeft zes jaar geleden, werd vorig jaar onder de pet gehouden.

Nu hoeft dit geen verrassende wending te zijn: politieke partijen hebben vaak de neiging om de vuile was koste wat kost intern te houden. Maar D66 is wel een beetje ‘woke’. Wat te denken dan als het slachtoffer van de partijstrateeg, een vrouw, zich tot een andere vrouw wendt, de partijleider, om hulp te vragen en vervolgens het lid op de neus krijgt? Volgens de Volkskrant vroeg het slachtoffer herhaaldelijk het vertrouwelijke rapport publiekelijk te maken en smeekte Kaag om een gesprek. De Volkskrant: ‘Alle drie de keren wil Kaag niet inhoudelijk in gesprek met het slachtoffer’.

Ja, dat heb je als je veel te danken hebt aan de vermeende dader (wel onschuldig tot het grensoverschrijdende gedrag is bewezen), de man die je een beetje gemaakt heeft en je binnen de partij heeft gebracht. Het was in de tijd waar men van ‘nieuw leiderschap’ droomde. Later verzekerde Kaag in haar HJ Schoo-lezing: ‘Leiderschap is voor mij het tegenovergestelde van regelen en ritselen zonder visie’. Regelen en ritselen? Vraag dit aan de gebonjourde Khadija Arib (PvdA) die vorig jaar haar functie van Kamervoorzitter moest gedag zeggen ten faveure van Kaag-protegé Vera Bergkamp. Net als de uilen uit Twin Peaks lijkt de nieuwe bestuurscultuur niet altijd wat ze hoort te zijn.

