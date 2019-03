Regels maken het vrijwilliger onnodig lastig

Nederland drijft op vrijwilligerswerk. Toenemende regeldruk ontneemt vrijwilligers het plezier om zich in te zetten voor hun gemeenschap. Met enkele simpele maatregelen kan de overheid vrijwilligers en organisaties enorm stimuleren. Vrijwilligers vormen het sociaal kapitaal van ons land. Naar schatting verricht ongeveer de helft van de volwassen bevolking onbaatzuchtig allerlei soorten werk. Of het nu is voor de scouting, de kerk of de voedselbank. Onbetaald en onverplicht ten behoeve van anderen. Verschillende overheidsmaatregelen, maken het hen onnodig moeilijk. De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV) wil dit aanpakken.

Iedereen moet vrijwilligerswerk kunnen doen. Als het kan zonder drempels. Ook mensen in de bijstand bijvoorbeeld. Voor asielzoekers gelden echter extra voorwaarden. Als ze bijvoorbeeld, zelfs zonder enige vergoeding of salaris aan de slag willen in het verzorgingstehuis, moet er eerst bij het UWV een ‘vrijwilligersverklaring’ worden opgevraagd door de organisatie. Doet het tehuis dat niet, dan kan er een boete worden opgelegd. ‘Foei, u laat een asielzoeker vrijwilligerswerk doen.’ Absurd. Afschaffen deze ballast.

Het volgen van een opleiding is belangrijk in een kenniseconomie. Deze kosten zijn aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Voor vrijwilligerswerk is scholing eveneens van belang. Waarom mogen deze kosten niet worden afgetrokken? Een leven lang leren is immers belangrijk. Waarom beperkt de aftrekbaarheid zich tot een (toekomstig) beroep? Hier ligt een grote kans om én scholing én vrijwilligerswerk te stimuleren.

Er waart een spook door Nederland. Dat van de risicoangst. Vooral wanneer een club een evenement wil organiseren. In de afgelopen jaren is er sluipenderwijs extra regelgeving op organisatoren afgekomen. Veiligheidsplannen, verkeersdraaiboeken, extra briefings. Het houdt maar niet op. En na ieder fors incident (Pukkelpop, Haaksbergen) kwamen er weer nieuwe regels bij. De regelrisicoreflex in optima forma.

Enkele voorbeelden. Ergens in het land moest een Oranjevereniging in het veiligheidsplan het scenario opnemen van een droneaanval. Niet echt realistisch bij een dorpsbarbecue in Hekendorp toch? Op een andere plek moest de Oranjevereniging de maten van de kleedjes bij de vrijmarkt doorgeven aan de vergunningverlenende ambtenaar. Op weer een andere gelegenheid werden brandblussers verplicht bij een lampionnenoptocht. Is dat logisch, terwijl ze tegenwoordig op batterijtjes branden? Kafka in een nieuwe gedaante.

Daar waar de politie zich gaandeweg teruggetrokken heeft van evenemententerreinen, is diezelfde politie van de weeromstuit in de voorbereidingsfase streng. In vereiste veiligheidsplannen moeten tegenwoordig allerlei scenario’s worden opgenomen. Dient er dure particuliere beveiliging te worden ingehuurd. Anders dreigt een negatief advies van de politie op de aanvraag. Noodgedwongen gaan gemeenten dan maar mee in deze risicodrift. In 2017 publiceerde Actal, de toenmalige regelwaakhond van het kabinet, over de noodzakelijke ‘ontregeling’ al een gepeperd rapport (Sectorscan Evenementen en Vrijwilligers). Er is hoegenaamd niets mee gedaan.

De KBOV pleit daarom voor een deltaplan ‘ontregeling’. Laten de ministeries van VWS en BZK gezamenlijk een actieplan tegen onnodige bureaucratie bij evenementen organiseren. Stimuleer gemeenten, vooral bij eenvoudige evenementen en bij kleinere subsidies, vrijwilligers te ontzien in verantwoordings- en vergunningsplicht. Het kan direct in gang worden gezet. Ieder jaar zijn er duizenden vrijwilligers die voor hun gemeenschap op Koningsdag een prachtig feest organiseren. Of een waardige dodenherdenking. Het is de hoogste tijd voor actie. Zit vrijwilligers niet in de weg met overbodige regelgeving.

