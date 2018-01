Regel alle aspecten van de mantelzorg in één enkele wet

Bij de invoering van de tweede Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2015 kregen de gemeenten de verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van zorgbehoevenden. Burgers kregen meer verantwoordelijkheid voor hun eigen welbevinden en dat van hun naasten. Met spotjes vol stralende volwassenen die achter de rolstoel van hun bejaarde ouders door zonnige velden wandelen, wordt een ideaalbeeld neergezet dat geen recht doet aan de weerbarstige werkelijkheid in de participatiesamenleving.

Sinds ruim een jaar ben ik mantelzorger voor mijn dementerende vader, die in een verzorgingshuis woont en liefdevol verzorgd wordt door een enorm leger verzorgenden. Zij moeten zoveel werk in hun deeltijdbaan proppen dat we hen niet kwalijk kunnen nemen dat onze vragen soms niet worden doorgegeven en de zorg ’s nachts en in het weekeind soms te wensen overlaat. Ook niet dat de eerste evv’er (eerst verantwoordelijke verplegende) nog voor ze goed en wel aan de slag ging als ongeschikt aan de horizon verdween en we de tweede na het kennismakingsgesprek eind november niet meer hebben gezien.

Sorry, folder klopt niet Mijn vader kampt met een complexe combinatie van lichamelijke en mentale problemen, die op mij als mantelzorger een groot praktisch en emotioneel beroep doen. Ik werd ondergedompeld in het jargon: zorgplannen, casemanagers, sociale wijkteams, zorg­pro­to­col­len, respijtzorg, indicaties, zorg­zwaar­te­pak­ket­ten en fa­mi­lie­ge­sprek­ken. Vanuit de sector wordt het ‘outreachend werken’ gepropageerd, maar persoonlijk heb ik daarvan weinig ondervonden. Gelukkig studeert mijn zoon sociaal-pedagogische hulpverlening; op zijn aanraden meldde ik mij enige tijd geleden bij het wmo-loket (“Nee, het wmo-spreekuur is sinds een half jaar verplaatst naar een andere gemeente, een andere dag, ja, dat klopt niet met deze folder, sorry”). Pas toen werd ik ondergedompeld in het jargon van zorgplannen, casemanagers, patiëntenverenigingen, sociale wijkteams, zorgprotocollen, Mezzo, MEE, respijtzorg, indicaties, zorgzwaartepakketten en familiegesprekken. Als beginnende mantelzorger raakte ik al snel verstrikt in een web van goedwillende organisaties en contactpersonen. Het feit dat mantelzorg gedeeltelijk valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz) en gedeeltelijk onder de Wmo, heeft tot gevolg dat betrokken instanties vaak volkomen langs elkaar heen werken. Bovendien zijn door bezuinigingen in de zorg werknemers van de betrokken instanties vaak zelf overbelast.