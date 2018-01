Refo's dragen rokken om dezelfde reden waarom Hell's Angels tattoos hebben

Het uitgebreide artikel 'Kleding verkopen ‘volgens bijbelse normen’: rokken, nooit broeken' over de reformatorische modeketen College Style wekte mijn interesse. Maar helaas ook mijn irritatie.

In het artikel leerde ik dat modeketen College Style kleding verkoopt 'volgens bijbelse normen'. Wat zou dat zijn? Twee geïnterviewde dames (61 en 27 jaar) legden uit alleen 'rokken en jurkjes, maar nooit broeken' te dragen, 'omdat dat mannenkleding is'. Bijbelboek Deuteronomium laat er geen twijfel over bestaan: het is niet de bedoeling dat mannen vrouwenkleding dragen en andersom. Duidelijk, tot zover. Daarom dragen de dames degelijke kleding. Het bijbels gebod 'gij zult niet crossdressen' wordt vertaald met 'kleed u stijf, degelijk en conservatief en draag alleen rokken en jurken'.

Taboe

Hier gebeurt iets geks. Ten eerste droegen in bijbelse tijden mannen geen pantalons, doch droegen zowel mannen als vrouwen lange rokken. Ten tweede is in onze hele samenleving het dragen van kleding van het andere geslacht op dit moment nog steeds een groot taboe. Dat konden we vorig jaar nog in Trouw lezen. Een geïnterviewde man met een afwijkende genderidentiteit ging eronder gebukt. Dit wordt ondersteund door de observatie dat kledingwinkels doorgaans gescheiden afdelingen hebben voor dames- en herenkleding en dat de verschillen (bijvoorbeeld in kleur) al duidelijk vanaf de roltrap waarneembaar zijn. Mensen die het bijbelse verbod op crossdressing willen naleven kunnen dus gewoon bij Peek, C&A of H&M, om er maar een paar te noemen, terecht.

En ik denk dat iedereen dat ook wel weet, ook de klanten van modeketen College Style. Rest de vraag waarom de reformatorische gemeenschap dan vasthoudt aan de ouderwetse degelijke kleding en waarom ik mij geroepen voel daar een punt van te maken. Ik ga mijn best doen die vraag te beantwoorden. Ik denk dat de reden waarom de reformatorische gemeenschap vasthoudt aan het dragen van conservatieve kleding niet anders is dan waarom leden van motorclubs tattoos hebben en leren jassen dragen, of waarom voetbalfans zich in kleding onderscheiden van concertbezoekers. Mensen die bij een bepaalde groep willen horen, volgen in het algemeen de dresscode van die groep. Modeketen College Style verkoopt zo bezien dan eigenlijk gewoon verenigingskleding. En daar is niks mis mee. Nu terug naar mijn irritatie.