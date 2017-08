Recyclen van luiers levert wél energie op

Argumenten tegen recycling van luiers slaan de plank mis. Dat vindt Willem Elsinga, zelf ontwikkelaar en patenthouder van luierrecyclingtechnologie.

Recyclen van luiers is volgens Raymond Gradus weinig zinvol. De energiebalans en daarmee het milieueffecten zou negatief zijn, de kosten aan energie en inzameling hoog. Ook de investeringen zouden hoog zijn waarbij de producten ook te weinig zouden opleveren. Verder zou het een slecht idee zijn om duurzame energie te subsidiëren. Graag weerleg ik deze bezwaren.

In werkelijkheid is de energiebalans helemaal niet negatief. De luiers verhitten we inderdaad met stoom, maar bij het afkoelen gebruiken we deze warmte deels opnieuw voor een volgende lading luiers.

Nog belangrijker is dat we door het verhitten de luiers met inhoud als het ware gaar 'koken' voor de biogasbacteriën. Daardoor maken deze bacteriën veel extra biogas, waaruit we weer elektriciteit maken. Verder is het milieueffect zwaar positief, maar dit is niet, zoals professor Gradus beweert, uitsluitend afhankelijk van de energiebalans, maar is te beoordelen op basis van een milieuanalyse waarin alle relevante milieuaspecten worden meegenomen, waaronder materiaalhergebruik.

Met zijn opmerking dat de kosten hoog zouden zijn vanwege energiekosten, investeringen en inzamelkosten slaat professor Gradus de plank mis. De energiekosten zijn slechts een beperkt deel van de kosten.

Verder is 5 miljoen euro investering voor 27.000 ton verwerkingscapaciteit in de afvalverwerking echt een lage investering per ton verwerkingscapaciteit.

Er zijn uiteraard wel kosten, maar die liggen wellicht iets boven het niveau van reguliere afvalverbranding, terwijl er een belangrijke besparing op CO2-uitstoot wordt gerealiseerd.

Volgens Raymons Gradus zit de gebruiker van het materiaal niet te wachten op recycling, die zou het allemaal te lastig vinden in verband met opslag en stankoverlast. We zijn het eens met Gradus dat dit lastig is bij thuiswonende ouderen en incontinentiemateriaal. Maar bij zorginstellingen is de situatie heel anders en doet dit probleem zich niet voor.

Verder dringen met name jonge ouders sterk aan op recycling van luiers, ze nemen echt graag de moeite om ze apart te houden. Het is uiteraard begrijpelijk dat die ouders zeer begaan zijn met de toekomst van onze planeet en van hun kinderen. We hopen dat professor Gradus deze zorg voor het milieu met ons deelt.

