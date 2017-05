Rechts Nederland kan 'onze' Turken niet de les lezen

Roerend, al die zorg over de staat van de Turkse democratie in een land waar anderhalf miljoen mensen op de PVV hebben gestemd. Mede dankzij 'onze' Turken haalde de Turkse president Erdogan net genoeg stemmen voor het winnen van een referendum in eigen land over een grondwetsherziening die hem meer bevoegdheden geeft om als dictator te gaan regeren. Of het echt zover komt moeten we afwachten (het systeem gaat in 2019 in), maar voor ons staat al vast dat de Turken voor het eind van hun democratie hebben gekozen.

Het ontbreekt ondertussen niet aan Turken die de uitslag betreuren, bijna de helft van de kiezers heeft tegen de machtsaanspraken van Erdogan gestemd. Alleen al daarom moeten we oppassen voor stellige conclusies. Het land is nog altijd Navo-lid, al gedraagt Erdogan zich daar niet naar.

Al afscheid genomen

Voor het seculiere deel van Turkije blijft de band met het Westen van levensbelang. Maar rechts Nederland heeft al afscheid genomen van Turkije en de keuze voor Erdogan verwelkomd als een keuze die duidelijkheid schept. Dus stop met die illusoire toetredingsonderhandelingen tot de EU. Turken die het hier niet bevalt kunnen beter vertrekken. In islamkritische kringen wisten ze altijd al dat Erdogan niet deugde.

Het domste dat rechts Nederland, dat nog wel solidair met Israël zegt te zijn, kan doen is onze Turken vanwege hun patriottisme de les lezen

Dat laatste zal best; ik ken ook (seculiere) Turken die meteen voor Erdogan waarschuwden, zoals ik in 1990 in Istanbul al kritiek op de islam en migratie van het platteland naar de stad hoorde. Bij ons was dat toen nog taboe. Je hoefde ook geen profeet te zijn om daar spanningen te verwachten. Het verrassende van Erdogan was zijn succes, dat aanvankelijk fenomenaal was en van Turkije een economisch wonder maakte.

Dat veel Turken in Erdogan een verlosser zien, is niet zo gek voor wie het land daarvoor heeft gekend. Het kemalistische Turkije was alles behalve een stabiele democratie en werd geplaagd door natuurrampen, politiek geweld, economische crises, corruptie, inflatie en een groteske persoonsverheerlijking van een leider (Atatürk) die al meer dan een halve eeuw dood was. Toch was het land heilig vergeleken met de Arabische buurlanden, waar de toestand nog beroerder was en de bevolking sterker toenam. Daarbij werd steeds verzekerd: Turkije is géén Iran.