Rechts-extremisme wordt nog steeds studentikoos gevonden, onderschat, gebagatelliseerd. Knap ziek word je ervan

In de Tweede Kamer werd besproken hoe de democratie zich kan weren tegen aanvallen van binnenuit en buitenaf, en daar was alle reden toe. Maar het is niet alleen het politieke bestel dat een wankelende indruk maakt in de confrontatie met ondermijnende krachten, zo bleek uit berichten over twee zwaarddragende instanties, de politie en het leger. We hebben het dan over de Hitlergroet, onder andere, dan weet u dat alvast.

Eerst wat de politiek betreft: het was treffend dat het rondetafelgesprek over democratische weerbaarheid direct werd gevolgd door een intimidatie-actie uit de kring van de Farmers Defence Force (FDF). FDF-voorman Van den Oever had opgeroepen ‘alle CDA’ers te bellen’ uit protest tegen het stikstofbeleid, waarna de telefoonnummers van CDA-Kamerleden in de openbaarheid werden gegooid in de Telegramgroep ‘Acties en Landverraders’, met voorspelbare gevolgen. Kamerlid Eline Vedder meldde dat ze ‘non-stop telefoon en appjes’ kreeg met zogenaamd advies, en wat er zou gebeuren als ze dat advies niet opvolgde. “Ik word geacht er vanwege veiligheid niet over te praten. Maar ik ben er knap ziek van.”

Voor BBB-leider Van der Plas en SGP-Kamerlid Bisschop was deze dreigactie reden om hun deelname aan de FDF-demonstratie in Den Haag af te zeggen. Een nogal late bekering, want ze wisten in welk troebel water ze zich zouden begeven, dat van Forum voor Democratie. Via Twitter had FvD-Kamerlid Gideon van Meijeren – geflankeerd door twee defence farmers – zijn volgers opgeroepen massaal te komen, en we kennen Van Meijeren nog van eerdere boerenprotesten. Toen riep hij dat het ‘niet altijd gezond is als er een taboe rust op geweld’, precies dat wat je niet zegt als de democratie je lief is. Andere partijen moeten dat aan de kaak stellen, het bestrijden, er nooit gemene zaak mee maken.

Het zou een open deur moeten zijn: het toepassen van geweld is in een democratie voorbehouden aan politie en leger – ik had al gezegd dat ze langs zouden komen. Ze bestaan om de vrijheid en veiligheid van álle burgers te beschermen, en daarmee de voorwaarden te scheppen voor het functioneren van de democratie. Daarom is het zo pijnlijk en riskant als binnen deze instanties de waarden van de rechtsstaat worden geschonden.

Niet voor niets werd vorig jaar een landelijk coördinator voor de bestrijding van racisme en discriminatie binnen de politie aangesteld; er was veel mis binnen de blauwe familie. Maar wat gebeurde er recent? Een agent die eerder was gestraft omdat hij een verdachte een ‘kankerneger’ had genoemd, werd voorgedragen als leidinggevende bij de Vreemdelingenpolitie. De beslissing werd na de nodige ophef teruggedraaid, maar schadelijk was het sowieso.

Veel ernstiger nog zijn de onthullingen over nazi-taferelen binnen de krijgsmacht, waar NRC gisteren mee kwam. Cadetten van de officiersopleiding KMA hemelden SS’ers op in een app-groep vol nazi-vlaggen, ridiculiseerden beelden van uitgemergelde joden in concentratiekampen, zongen Wehrmacht-liederen, brachten de Hitler-groet bij oefeningen in Duitsland, en noemden mensen ‘apen’ of ‘zwartjoekels’. Onderzoek door Defensie werd gesaboteerd en leverde nauwelijks iets op.

Rechts-extremisme wordt, zo vrees ik, nog steeds studentikoos gevonden, onderschat, gebagatelliseerd. Knap ziek word je ervan.