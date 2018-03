Recept van Rutte biedt perspectief: laten we eerst EU perfecter maken

Nog geen anderhalf jaar geleden besloot het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie te stappen. Vooralsnog is dit geen wijs besluit gebleken: economische cijfers zijn belabberd, de politiek verkeert in chaos en de emoties rond de Noord-Ierse grens spelen hoog op. In combinatie met de onwaarheden en non-argumenten van Brexiteers als Boris Johnson tijdens de referendumcampagne van 2016 leidt dit tot een eenzijdig beeld van Brexit.

Lees verder na de advertentie

Macron en mogelijk Merkel onderkennen onvoldoende dat dezelfde gevoelens wijdverbreid zijn onder de hele Europese bevolking

De Britten zijn verkeerd geïnformeerd en maakten daardoor een keuze waar ze spijt van gaan krijgen, zo luidt het oordeel in de kroeg, het café of de Biergarten. Bovendien won het kamp 'Leave' vooral door laagopgeleiden die niet tegen de EU stemden, maar tegen immigratie en globalisering. Dat beeld heeft een kern van waarheid, maar we moeten onszelf niet wijs maken dat dit het hele verhaal is. Wij Europeanen moeten erkennen dat veel Britten met goede argumenten en veel passie tegen EU-lidmaatschap hebben gestemd. In Oxford, waar meer dan 70 procent 'Remain' stemde, ontmoet ik regelmatig mensen die op basis van legitieme argumenten voor uittreding hebben gekozen, en die hier geen spijt van hebben.

Federalisering Hun tegenstem was onder meer een stem tegen het gebrek aan directe democratische invloed op Brusselse besluiten, tegen het overhevelen van nog meer soevereiniteit naar het Berlaymont (het hoofdkantoor van de Europese Commissie) en tegen doorgeschoten solidariteit met lidstaten die hun financiële zaken niet op orde hebben. Zij stemden tegen verdere Europese federalisering. Macron en mogelijk Merkel onderkennen onvoldoende dat dezelfde gevoelens wijdverbreid zijn onder de hele Europese bevolking. De verkiezingsuitslag in Italië is daarvoor bewijs. In tegenstelling tot Macrons serenade aan de Europese superstaat toont Rutte de realiteitszin die o zo nodig is voor effectieve bescherming van de EU. Alshij zegt dat we niet moeten streven naar een ever closer union, maar naar een steeds perfectere EU, stelt hij terecht dat een federaal einddoel geen gegeven is. Het was juist de combinatie van enerzijds de permanente behoefte tot uitbreiding van het Europese takenpakket en anderzijds de vaak middelmatige uitvoering van Brussels beleid, die de Britten zo tegenstond.