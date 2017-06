Reactie politie had niet misstaan bij verhaal zedenzaak Flip Van Doorn

Het persoonlijke, goed geschreven relaas van journalist Van Doorn trok aandacht. In vier dagen tijd werd het op de site van Trouw 172.000 maal gelezen. De tijd die lezers er aan besteedden, lag met ongeveer drie minuten hoger dan gemiddeld. Op sociale media werd het artikel opvallend vaak gedeeld.

De redactie van Tijd ontving veel reacties, waarvan een aantal zaterdag in de bijlage wordt geplaatst. Uit de bijna tweehonderd reacties op Facebook blijkt dat lezers in het artikel soms zelfs een vorm van herkenning menen te zien. Opvallend is verder dat in de reacties waarschuwingen doorklinken over juist het gebruik van sociale media, hét instrument om verdachten, zeker die van zedenmisdrijven, zonder rem te brandmerken.

Met de verdachte in deze zedenzaak was dit niet lang na zijn aanhouding gebeurd, bleek uit het verhaal van Van Doorn. 'Als je iemand zwart wil maken, zijn sociale media de perfecte manier. Die jongen is voor het leven getekend', stond in een van de facebook-reacties. Een ander vond het verhaal 'zeker een reden om mensen niet publiekelijk aan de schandpaal van Facebook te zetten'. Voor de politie bleef het beeld over dat een dergelijk fout gelopen onderzoek het korps geen goed doet. 'Verplichte lectuur voor de Politie Academie', sneerde een lezer.

Dit terwijl Flip van Doorn had vermeden om met beschuldigende vingers naar politie en justitie te wijzen. 'Omdat het artikel een persoonlijk stuk is, heb ik het met de handrem erop geschreven', zegt hij desgevraagd. Van Doorn vertelde zijn verhaal zoals hij dat heeft beleefd. Naar de lezer toe nadrukkelijk niet vanuit het gevoel dat hij moest afrekenen met de politie, die meer waarde hechtte aan een, naar achteraf bleek, onjuiste getuigenis dan aan zijn dochter.

Blunder

Het is daarom spijtig dat een reactie van politie en justitie ontbrak. Niet Van Doorn, als persoonlijke verteller van zijn ervaringen, had de woordvoering van die organisaties hoeven bellen. Als vader van het betrokken meisje lag dit niet op zijn weg en was contact ongewenst geweest. Maar hoe bedachtzaam ook, was de kern van zijn verhaal glashelder: politie en justitie hebben in deze zedenzaak een blunder gemaakt die het vertrouwen van de samenleving in de rechtsstaat schaadt.

Bij zulke voor politie en justitie heikele kwesties zou het aan de redactie moeten zijn om die reacties te verzamelen. Rechercheurs die de zaak onderzochten en de officier van justitie hebben recht op wederhoor, ook bij persoonlijke verhalen die een ernstige beschuldiging inhouden. De lezer heeft er ook recht op. Die reacties kunnen veelzeggend zijn. Geven politie en justitie eventuele fouten ruimhartig toe, draaien ze om de hete brij heen of zwijgen ze? Het verhaal van Van Doorn gaf er, begrijpelijk vanwege de vorm, geen uitsluitsel over, maar voor de redactie was er alle aanleiding om politie en justitie naar een formele reactie te vragen.