Raspoliticus Rutte regisseerde zijn eigen vertrek

Het was al duidelijk dat het politieke tijdperk Mark Rutte ten einde liep. Toch verraste de premier vriend en vijand maandag door zelf het moment van zijn vertrek te bepalen. Dat is tekenend voor deze raspoliticus. Rutte wist altijd strategisch een stapje voor de anderen uit te lopen.

Rutte heeft terecht zijn knopen geteld na de val van het kabinet, en de vele negatieve reacties hierop. Hij wilde liefst doorgaan als VVD-leider, maar concludeerde zondag dat het er niet meer in zat.

Zelfs zijn trouwste coalitiegenoot, het CDA, verweet de premier ‘roekeloos’ te zijn geweest. Belangrijke oppositieleiders kondigden aan niet met Rutte in een nieuw kabinet te gaan zitten.

De kans dat de VVD-leider nog effectief zou kunnen opereren in de nieuwe periode, was daarmee klein geworden. Voor Rutte is het beter dat hij de geschiedenisboekjes kan ingaan als de premier die het intens verdeelde land door dertien woelige jaren leidde, in plaats van als de aangeschoten politicus die uiteindelijk werd gedwongen het veld te ruimen.

Memoires schrijven

Te hopen valt nog wel dat Rutte ooit zijn ­memoires gaat schrijven en vertelt waarom hij het kabinet en zijn eigen politieke loopbaan zó roekeloos op het spel zette. Het kan zijn dat hij hier hoog spel heeft gespeeld, en dat uiteindelijk heeft verloren.

Maar de premier verdient ook alle respect voor zijn tomeloze inzet voor het land, en zijn flexibiliteit om de meest diverse coalities te kunnen vormen. Dat deed geen enkele minister-president voor hem. Rutte beheerste de schone kunst om in dit meerpartijenland schier onmogelijke compromissen te smeden. Al laat hij nu het land achter met tal van grote problemen die weer niet worden opgelost, ondanks zijn belofte dat Rutte IV dat wel zou doen.

Hij vertegenwoordigde de individua­lisering van Nederland

De schade die hiermee wordt aangericht is groot, Nederland dreigt tot stilstand te komen. En een nieuw kabinet zal het nog moeilijker krijgen om de problemen op woningbouw, stikstof, energie en klimaat op te lossen, want de economische omstandigheden zijn veranderd. Er is nu veel minder geld voor beschikbaar dan toen twee jaar geleden Rutte IV aantrad.

Als premier vertegenwoordigde Rutte de individua­lisering van Nederland en de cultuur van tevredenheid, die helaas ook grote groepen op achterstand heeft gezet.

Met zijn vertrek is het ongewis hoe het politieke landschap er na de verkiezingen in november uit gaat zien. Welke oplossingen er moeten komen, mag nu een nieuwe generatie politici gaan bepalen.