Ramaphosa als leider van het ANC: het kon nog erger

Maar het is wel slechts een klein breukje, want Ramaphosa was de afgelopen jaren vice-president van het ANC en van het land. Hij is medeverantwoordelijk voor de ontstane puinhoop en heeft nog alles te bewijzen.

Want de huidige president Jacob Zuma laat zijn land in slechte staat achter. Zelf wordt Zuma beschuldigd van corruptie, als staatshoofd draagt hij onder meer verantwoordelijkheid voor het opzij schuiven van de bekwame minister van financiën Pravin Gordhan en de verzwakking van de economie die daarop volgde.

Het ANC heeft onder zwarte kiezers nog veel krediet als de partij die Zuid-Afrika bevrijdde van de apartheid en de eenheid in het land bewaakte. Zoals het nu is wordt daarom de ANC-voorzitter vrijwel automatisch president van het land. In het geval van Ramaphosa gebeurt dat als Zuma definitief stopt - uiterlijk in 2019, vermoedelijk eerder. Een alternatief buiten het ANC dient zich helaas nog niet aan. Het zou gezond zijn voor de Zuid-Afrikaanse democratie als de ANC-dominantie bijvoorbeeld bij een presidentsverkiezing wordt doorbroken.

Het zou goed zijn als Ramaphosa de weg bereidt voor een nieuwe generatie politici die Zuid-Afrika weer op gang kan helpen.