Radicaal protest tegen racisme kan nodig zijn om de politiek in beweging te krijgen

Als ik het vandaag nog een keer over racisme ga hebben, en dat ben ik eigenlijk wel van plan, dan wordt dat de vierde column op rij over dat onderwerp op deze plek. Ik denk dat dat goed is, want wat de dood van George Floyd teweeg heeft gebracht aan reacties en daaropvolgende tegenreacties, vertelt veel over de samenleving, ook de Nederlandse.

Woensdagavond arriveerde ik vanuit Amsterdam, waar de oppositie de messen slijpt tegen burgemeester Halsema, op het station van Rotterdam. Er hing een politiehelikopter in de lucht en op het stationsplein verzamelden zich demonstranten, net teruggekeerd van het protest op de Erasmusbrug. Ik fietste naar huis en bekeek via Twitter de beelden van de demonstratie, die indrukwekkend waren. En dus drukte ik op de knop ‘leuk’. Om er een minuut later achter te komen dat de demonstratie op last van burgemeester Aboutaleb was afgebroken, wegens te druk. Even overwoog ik mijn ‘leuk’ weer ongedaan te maken, chagrijnig dat de demonstranten niet genoeg afstand hadden weten te bewaren, maar dat ging me toch te ver.

Het was een onbeduidend moment van zelfberaad, maar het zette me aan het denken over de ambivalentie die ik sowieso voelde bij dit protest, zoals eigenlijk bij elk protest. Ik vertrouw mezelf niet helemaal op dit punt, omdat ik besef dat radicaliteit – bijna altijd onderdeel van verzet, vooral bij de voorhoede – noodzakelijk kan zijn om verandering in gang te zetten. En verandering moet er komen.

Hevige jeuk

Tegelijkertijd krijg ik hevige jeuk van het simplisme en de eenkennigheid waarmee radicaliteit vaak gepaard gaat. ‘Fuck the power’, vermeldde het T-shirt van een van de Rotterdamse betogers, dat zou mijn leus niet zijn. En ik schrok toen ik me deze week een beetje verdiepte in de biografie van de Amerikaanse activist Angela Davis, wat ik deed vanwege de herpublicatie van een brief aan haar uit 1970, toen zij in de gevangenis zat. Het protest van nu doet denken aan de burgerrechtenstrijd van toen, dus ging ik op zoek naar parallellen. Maar ik bleef haken bij wat ik las over haar keiharde communistische opvattingen. Die gingen zover dat ze weigerde zich solidair te betuigen met politieke gevangen in dictatoriaal Oost-Europa, omdat die ‘hun regeringen ondermijnden’. Bah.

Maar ik geef toe, al is het tandenknarsend: je moet als activist iets eenkennigs hebben, dat hadden die Oost-Europese dissidenten zelf vaak ook. Misschien is het zo dat dergelijke karakters onontbeerlijk zijn in de strijd tegen onrecht, vooral als het maatschappelijk zo diep ingesleten is. Premier Rutte, die geen beste staat van dienst heeft op dit punt, weigerde deze week te erkennen dat er ook bij ons sprake is van ‘institutioneel racisme’, dat noemde hij ‘sociologisch jargon’. Dan krijg je toch het idee dat hij – na schandaal op schandaal, rapport op rapport – nog niet echt wakker is. En dus is er protest nodig, niet om de power te fucken, maar om de power in beweging te krijgen.

Uiteindelijk moeten leuzen veranderen in politiek, en politiek in wetgeving.

Drie keer per week schrijft Stevo Akkerman een column waarin hij de ‘keiharde nuance’ en het ‘onverbiddelijke enerzijds-anderzijds’ preekt. Lees ze hier terug. Abonneer je op zijn column in onze mobiele app en lees hem als eerste.