Racisten bedachten beslisronde voor Senaat in Georgia, maar nu gaat het tussen twee zwarten

Nog is de Amerikaanse verkiezingsstrijd niet helemaal gestreden. Dinsdag is de laatste dag dat de kiezers van Georgia naar de stembus kunnen om te beslissen wie er namens de staat in de Senaat komt te zitten: de Republikein Herschel Walker of de Democraat Raphael Warnock.

Die extra verkiezing is nodig omdat Georgia als een van de weinige staten eist dat de verkozene ook echt een meerderheid haalt. Als er meer dan twee kandidaten zijn, is dat vaak niet het geval, en gaan de twee met de meeste stemmen door.

Die beslisronde is belangrijk en bijzonder.

Het belang zit hem het overwicht dat de Democraten ermee in de Senaat zouden krijgen als Warnock wint. Weliswaar hebben ze daar nu al een soort meerderheid, namelijk 50 van de 100 stemmen plus de doorslaggevende stem van vice-president Kamala Harris. Maar met 51 stemmen kunnen ze meer bereiken. In een 50-50 verdeelde Senaat, zo is tot nu toe de gewoonte, worden de zetels in allerlei commissies gelijk verdeeld. Wil zo’n commissie een onderzoek beginnen naar een maatschappelijk probleem of een mogelijk politiek schandaal, dan moeten de Republikeinse en de Democratische leden van de commissie daarin gezamenlijk optrekken. Beide partijen moeten bijvoorbeeld akkoord zijn met het dagvaarden van een getuige.

Bij een 51-49 Senaat krijgen de Democraten de meeste zetels in alle commissies, en kunnen ze gewoon hun gang gaan.

Bestorming van het Capitool

De komende twee jaar zijn die onderzoeken misschien extra belangrijk. De Senaat is dan waarschijnlijk het enige huis in het Congres dat zich verder zal willen verdiepen in de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Want in het Huis van Afgevaardigden, waar een commissie dat nu onderzoekt, hebben de Republikeinen vanaf volgend jaar de meerderheid, en die zijn het niet eens met hoe die commissie te werk ging.

In plaats van de nasleep van Donald Trumps mislukte herverkiezing zullen de Republikeinen liever vermeende schandalen rond de regering-Biden onderzoeken. Bijvoorbeeld de bemoeienis die Biden zou hebben gehad met het zakendoen van zijn zoon Hunter.

Dat wordt een bizar schouwspel, analyseert columnist Greg Sargent van de Washington Post. Alleen al om die reden moeten de Democraten in de Senaat ook maar flink wat onderzoeken gaan doen, vindt hij, zelfs naar beleidsterreinen waarop de regering-Biden misschien niet zo goed bezig is, zoals de opvang van immigranten aan de grens met Mexico. Zodat de kiezers kunnen zien wie er serieus bezig is en wie niet.

Naast dat landelijke belang van de beslisronde, is die voor Georgia zelf heel bijzonder. Er moet namelijk gekozen worden tussen twee kandidaten die allebei zwart zijn. En dat terwijl het hele systeem van die beslisronde juist bedoeld was om te voorkomen dat er ooit een zwarte politicus senator voor de staat zou worden.

De politici die het systeem invoerden, deden daar destijds in 1964 helemaal niet geheimzinnig over. Kort tevoren had het Hooggerechtshof het oude kiesstelsel in de staat ongrondwettig verklaard. Een structuur die tot dan toe heel geschikt was gebleken om zwarten politiek monddood te maken.

Verschillende opbrengst per district

Bij de oude aanpak werden de senatoren van de staat niet gekozen door de stemmen in de hele staat te tellen, maar door te kijken naar de uitslag in elk district. Kreeg een kandidaat de meeste stemmen in een ‘grotestadsdistrict’, dan leverde dat zes eindstemmen op, in een gewoon ‘stadsdistrict’ vier en in een ‘plattelandsdistrict’ twee. In de praktijk was het verschil in inwonertal tussen die districten veel groter dan het verschil in totaalstemmen dat ze te vergeven hadden. Plattelandsdistricten hadden dus onevenredig veel meer invloed, grote steden kwamen er bekaaid af. En daar woonden de meeste zwarten.

Toen dat allemaal niet meer mocht, had Georgia over kunnen stappen op de in de VS gebruikelijke aanpak: dat de kandidaat met de meeste stemmen, meerderheid of niet, de senator wordt. Maar dat zou dan een zwarte kunnen zijn, als de stemmen van de witte meerderheid verdeeld zouden raken over meerdere kandidaten, terwijl de zwarte minderheid in de staat zich zou verenigen achter één kandidaat.

Vandaar die beslisronde: die gaf de witten in Georgia de kans om zich in zo’n geval alsnog te verenigen achter de witte kandidaat.

Met dat systeem bleek je inderdaad een doorbraak van zwarte politici te kunnen voorkomen, schrijft politicoloog Joshua Holzer op de website The Conversation . Maar alleen als de kiezers ook de huidskleur van de kandidaten het allerbelangrijkst vinden.

En dat blijkt inmiddels niet meer het geval. In 2020, toen er ook een beslisronde was, tussen ook toen de zwarte Raphael Warnock en de witte Republikeinse Trump-aanhanger Kelly Loeffler, won Warnock. En nu speelt in de beslisronde de huidskleur zelf per definitie geen rol meer. En dat, zegt Holzer, is toch mooi vooruitgang.

Bas den Hond is correspondent in de Verenigde Staten en schrijft wekelijks een column.