Quatorze Juillet? Die hele Franse Revolutie was een van de gewelddadigste episodes uit de geschiedenis

Dat de hersenen van de columnist tijdens zijn slaap doorwerken en hem soms nieuwe taalvondsten en zelfs hele onderwerpen aanreiken, weet ik uit ervaring. Maar toen ik gisterochtend wakker werd, perplex zittend aan de rand van mijn bed, moest ik een paar minuten bijkomen. Terwijl ik de dagen ervoor geen moment aan de Franse nationale feestdag had gedacht, eiste meneer de Nachtburgemeester, die volstrekt onafhankelijk van mij opereert en mijn dromen regisseert, dat ik over de Quatorze Juillet moest gaan schrijven. Wist ik soms niet dat mijn volgende column op die veertien juli zou verschijnen, gromde hij. Ik voelde in mijn hersenschors zijn geërgerde ongeduld; wat een lapzwans van een columnist dat hij actualiteit en onderwerp niet meer met elkaar verbindt!

Ik moet in die voorbije nacht in een opwelling van bewustzijn toch iets van verzet hebben geboden. Omdat ik me ’s ochtends nog kon herinneren dat ik zijn bevel ridicuul vond. Wat moest ik over die feestdag vertellen dat nog origineel kon klinken? Dat Fransen zich op die dag laveloos zuipen, uren aan te copieuze dissen verspillen, ’s middags op een Franse etappeoverwinning in de Tour hopen, ’s avonds de lucht vergiftigen met CO 2 -vriendelijke vuurwerken en ’s nachts in opgefokte banlieues honderden van hun auto’s in vlammen zien opgaan (40.000 per jaar)?

Of moest ik de mythe van de bestorming van de Bastille-gevangenis op 14 juli 1789, stichtend evenement van de Franse Revolutie, grondig ontkrachten? Die bestorming was helemaal niet bedoeld om gevangenen te bevrijden maar om het buskruit dat in de Bastille was opgeslagen te bemachtigen. In die gevangenis zaten maar zeven gevangenen: vier vervalsers, twee geestelijk gestoorden en een edelman wiens familie hem wegens incest liet opsluiten.

De zogenaamde bestorming

Er vielen wel 98 doden door geweld maar de Bastille werd helemaal niet bestormd: gouverneur De Launay opende zelf de poorten tegen de gedane belofte dat hem en zijn garnizoen niets zou overkomen. Kort daarop prikte zijn hoofd op een lans en werd het door de stad gedragen. Schrijver François-René de Chateaubriand (1768-1848) die die zogenaamde bestorming met eigen ogen zag gebeuren, schreef later in zijn memoires dat de bestormers uit ‘gelukkige dronkaards, uitgeroepen tot veroveraars in het cabaret; prostituees en sansculottes’ bestonden. Volgens hem werden ‘te midden van de moorden orgieën gehouden zoals tijdens de onlusten van Rome ten tijde van keizers Otho en Vitellius’.

Nu kan ik schrijven tot ik een ons weeg dat die bewuste dag en de hele Franse Revolutie een van de meest intolerante en gewelddadige episodes zijn van de (Franse en wereld) geschiedenis. Dat de extreemlinkse Montagnards en Robespierristen rivieren van onschuldig bloed hebben laten vloeien. Maar de mythe van de Quatorze Juillet zal toch standhouden. Ik wil hooguit op die dag de 13.800 Fransen gedenken die tijdens de revolutie wegens hun afkomst, politieke voorkeur of geuite mening onder de guillotine zijn beland.

Maar hier aangekomen moet ik ook wel toegeven dat ik met deze tekst de Nachtburgemeester uit mijn dromen zijn zin heb gegeven. Deze column zal hem vannacht ongetwijfeld behagen.

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit. Lees zijn columns hier terug.