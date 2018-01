PvdA, wees eerlijk en ga achter Moorlag staan

Na die verkiezingen werd het verhaal snel minder eerlijk. Er waren grote financiële problemen, ook bij de sociale werkvoorziening. Het eerlijke verhaal daarbij was: "Er is minder geld, dus we moeten kiezen tussen minder banen of lagere lonen." Het politieke verhaal werd: "We gaan al die arbeidsgehandicapten fijn een baan in het reguliere bedrijfsleven bezorgen, dus is er minder geld nodig voor de sociale werkplaatsen."

Plots huilen alle schijnheilige PvdA-wolven in het Haagse Bos tegen Barbertje William Moorlag die moet hangen. Wim Schouten

Sociale werkplaatsen moesten de keuze maken waar de Haagse politici te laf voor waren: minder banen of minder loon. Omdat mensen op straat zetten slordiger staat dan via een detacheringsconstructie nieuwkomers minder betalen, werd vaak met instemming van PvdA-prominenten gekozen voor het laatste.

Nu de rechter daar een verboden schijnconstructie in ziet, huilen ineens alle schijnheilige PvdA-wolven in het Haagse Bos tegen Barbertje William Moorlag die moet hangen.

Wil de partij winst halen, dan moet vertrouwen worden herwonnen. De eerste stap daarbij is dat de fractie als één mens achter William Moorlag gaat staan. Kom met het eerlijke verhaal, ook al moet je daarbij erkennen in het verleden foute keuzes gemaakt te hebben.