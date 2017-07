PvdA moet het doelgroepdenken loslaten

Gerard Oosterwijk en Astrid Oosenbrug, kandidaat-voorzitters van de PvdA, betogen in Trouw dat hun partij moet gaan voor steun van de middenklasse.

Het politieke en maatschappelijke landschap is gefragmenteerd in vele 'bubbels'. In de politiek zien we dat terug als partijen die zich elk op een eigen (overlappende) doelgroep richten: voor de armen (SP), hogeropgeleiden (D66), ouderen (50Plus), conservatieve christenen (CDA), wat progressievere christenen (CU), moslims (Denk), materialisten (VVD), verlatenen (PVV), enzovoort.

Er is een partij nodig die staat voor het doorbreken van al die bubbels. Een partij voor ondernemers die opkomen voor de belangen van werknemers, ouderen die opkomen voor de belangen van jongeren, jongeren die zich druk maken over de ouderen, succesvollen die zich bekommeren over pechvogels en rijken die zich druk maken over eerlijk delen en zekerheid (ook economisch slim, trouwens). Een partij die staat voor solidariteit. Daar past niet bij dat de behoeften of de steun van één groep (de middenklasse) als leidraad worden genomen. Zélfs al is die groep in de meerderheid.

De doelgroep Een dergelijke doorbraakpartij trekt mensen met het ideaal van een solidaire en rechtvaardige samenleving waarbij niet alleen het eigenbelang (hoe breed gedefinieerd ook) vooropstaat. De PvdA moet óók de rijken en succesvollen trekken die het ideaal van een betere samenleving omarmen, die dáár-in meer zien dan in de asociale neoliberale ellende van vandaag, met nul-urencontracten en zorg per minuut. Zo'n boodschap is tegen de stroom in van het huidige 'ieder zijn bubbel', maar kan rekenen op brede steun in de samenleving. Het gaat niet om het kiezen van een zo groot mogelijke doelgroep (nog los van dat iedereen in die vijver probeert te vissen). Nee, stap één is dat we het idee van 'de doelgroep' gewoon helemaal moeten loslaten. 'De doelgroep' past bij commerciële marketing, niet bij idealen over een betere samenleving. Kortom, kiezen voor de belangen van je doelgroep - hoe breed die ook is - is een veel te armzalige invulling van de idealen (de solidariteit) waar de PvdA voor staat, en suggereert dat je aan het denken vanuit neoliberaal eigenbelang nog niet volledig bent ontsnapt.

